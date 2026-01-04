Рейтинг@Mail.ru
"Спартак" одержал победу над "Торпедо" со счетом 7:6 в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 04.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
19:31 04.01.2026
https://ria.ru/20260104/spartak-2066385158.html
"Спартак" одержал победу над "Торпедо" со счетом 7:6 в матче КХЛ
"Спартак" одержал победу над "Торпедо" со счетом 7:6 в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 04.01.2026
"Спартак" одержал победу над "Торпедо" со счетом 7:6 в матче КХЛ
Нижегородское "Торпедо" дома уступило московскому "Спартаку" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 04.01.2026
2026-01-04T19:31:00+03:00
2026-01-04T19:31:00+03:00
хоккей
спорт
никита коростелев
лукас локхарт
торпедо
спартак (москва)
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046955812_0:66:2636:1549_1920x0_80_0_0_32196a0de278ce9f6a36134676916f70.jpg
https://ria.ru/20260104/bars-2066384152.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046955812_299:0:2456:1618_1920x0_80_0_0_17b370e32b51948b760a0057e24bff35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, никита коростелев, лукас локхарт, торпедо, спартак (москва), континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Никита Коростелев, Лукас Локхарт, Торпедо, Спартак (Москва), Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"Спартак" одержал победу над "Торпедо" со счетом 7:6 в матче КХЛ

"Спартак" обыграл "Торпедо" в матче КХЛ с 13 шайбами

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМихаил Мальцев
Михаил Мальцев - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Нижегородское "Торпедо" дома уступило московскому "Спартаку" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 7:6 (2:3, 2:2, 3:1) в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Даниил Орлов (16-я и 31-я минуты), по разу отличились Дмитрий Соловьев (8), Никита Коростелев (32), Лукас Локхарт (51), Нэйтан Тодд (54) и Михаил Мальцев (58). У "Торпедо" шайбы забросили Василий Атанасов (4, 52), Антон Сизов (6), Егор Виноградов (20), Даниил Журавлев (26) и Максим Летунов (36).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
04 января 2026 • начало в 17:00
Завершен
Торпедо НН
6 : 7
Спартак Москва
03:29 • Василий Атанасов
(Егор Соколов, Егор Виноградов)
05:20 • Антон Сизов
(Егор Виноградов)
19:38 • Егор Виноградов
(Владимир Ткачев, Богдан Конюшков)
05:47 • Даниил Журавлев
(Амир Гараев)
15:25 • Максим Летунов
(Сергей Гончарук)
11:49 • Василий Атанасов
(Владислав Фирстов, Егор Виноградов)
07:23 •
(Danil Pivchulin, Демид Мансуров)
15:31 • Даниил Орлов
(Нэйтан Тодд, Андрей Миронов)
10:22 • Даниил Орлов
(Михаил Мальцев)
11:37 • Никита Коростелев
(Герман Рубцов, Адам Ружичка)
10:37 • Лукас Локхарт
(Нэйтан Тодд, Андрей Миронов)
13:26 • Нэйтан Тодд
17:44 • Михаил Мальцев
(Андрей Миронов, Нэйтан Тодд)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Торпедо" (50 очков) занимает пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции. "Спартак" (47) располагается на восьмом месте.
В следующем матче "Торпедо" примет астанинский "Барыс", "Спартак" на выезде сыграет с череповецкой "Северсталью". Обе встречи состоятся 6 января.
В другом матче ярославский "Локомотив" на выезде обыграл московский ЦСКА в серии буллитов со счетом 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0).
Хоккеисты Ак Барса - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
"Ак Барс" начал год с разгромной победы над "Автомобилистом" в КХЛ
Вчера, 19:22
 
ХоккейСпортНикита КоростелевЛукас ЛокхартТорпедоХК Спартак (Москва)КХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Авангард
    2
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Динамо Минск
    5
    4
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Наполи
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Лидс
    Манчестер Юнайтед
    1
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Автомобилист
    5
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Спартак Москва
    6
    7
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    ЦСКА
    Локомотив
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Фулхэм
    Ливерпуль
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Бетис
    5
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Челси
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Болонья
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    ФК Париж
    2
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Даллас
    Монреаль
    3
    4
  • Футбол
    Завершен
    Реал Сосьедад
    Атлетико Мадрид
    1
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Коламбус
    Питтсбург
    4
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Флорида
    Колорадо
    2
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала