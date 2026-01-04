"Спартак" одержал победу над "Торпедо" со счетом 7:6 в матче КХЛ

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Нижегородское "Торпедо" дома уступило московскому "Спартаку" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 7:6 (2:3, 2:2, 3:1) в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Даниил Орлов (16-я и 31-я минуты), по разу отличились Дмитрий Соловьев (8), Никита Коростелев (32), Лукас Локхарт (51), Нэйтан Тодд (54) и Михаил Мальцев (58). У "Торпедо" шайбы забросили Василий Атанасов (4, 52), Антон Сизов (6), Егор Виноградов (20), Даниил Журавлев (26) и Максим Летунов (36).
04 января 2026 • начало в 17:00
Завершен
03:29 • Василий Атанасов
(Егор Соколов, Егор Виноградов)
05:20 • Антон Сизов
(Егор Виноградов)
19:38 • Егор Виноградов
(Владимир Ткачев, Богдан Конюшков)
05:47 • Даниил Журавлев
15:25 • Максим Летунов
11:49 • Василий Атанасов
(Владислав Фирстов, Егор Виноградов)
07:23 •
(Danil Pivchulin, Демид Мансуров)
15:31 • Даниил Орлов
(Нэйтан Тодд, Андрей Миронов)
10:22 • Даниил Орлов
11:37 • Никита Коростелев
10:37 • Лукас Локхарт
(Нэйтан Тодд, Андрей Миронов)
13:26 • Нэйтан Тодд
17:44 • Михаил Мальцев
(Андрей Миронов, Нэйтан Тодд)
"Торпедо" (50 очков) занимает пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции. "Спартак" (47) располагается на восьмом месте.
В следующем матче "Торпедо" примет астанинский "Барыс", "Спартак" на выезде сыграет с череповецкой "Северсталью". Обе встречи состоятся 6 января.