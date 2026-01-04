На Чукотке ребенок погиб, провалившись под лед на снегоходе

«

"В санях находились 39-летняя женщина и несовершеннолетний ребенок. При движении по ледовому покрытию акватории залива Лаврентия вблизи села Лаврентия на расстоянии примерно 10 метров от береговой линии снегоход с санями провалился под лед. В результате попадания в ледяную воду и наступившего переохлаждения малолетний ребенок скончался на месте происшествия. Пассажирка была спасена водителем и позже доставлена в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.