На Чукотке ребенок погиб, провалившись под лед на снегоходе - РИА Новости, 04.01.2026
17:58 04.01.2026
На Чукотке ребенок погиб, провалившись под лед на снегоходе
Ребенок погиб, женщина пострадала в результате провала снегохода под лед залива Лаврентия на Чукотке, на водителя возбуждено дело, сообщает региональное СУСК... РИА Новости, 04.01.2026
ВЛАДИВОСТОК, 4 янв – РИА Новости. Ребенок погиб, женщина пострадала в результате провала снегохода под лед залива Лаврентия на Чукотке, на водителя возбуждено дело, сообщает региональное СУСК РФ.
По версии следствия, 3 января подозреваемый, управляя незарегистрированным в установленном порядке снегоходом марки Yamaha с прицепленными санями, выехал из села Инчоун в направлении села Лаврентия Чукотского района.
«
"В санях находились 39-летняя женщина и несовершеннолетний ребенок. При движении по ледовому покрытию акватории залива Лаврентия вблизи села Лаврентия на расстоянии примерно 10 метров от береговой линии снегоход с санями провалился под лед. В результате попадания в ледяную воду и наступившего переохлаждения малолетний ребенок скончался на месте происшествия. Пассажирка была спасена водителем и позже доставлена в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
На 28-летнего местного жителя возбуждено дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
