https://ria.ru/20260104/skachkova-2066356670.html
Умерла актриса из "Слова пацана" Александра Скачкова
Умерла актриса из "Слова пацана" Александра Скачкова - РИА Новости, 04.01.2026
Умерла актриса из "Слова пацана" Александра Скачкова
Актриса Александра Березовец-Скачкова, сыгравшая эпизодическую роль в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", а также в проектах "СуперИвановы" и "Соколова... РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T15:43:00+03:00
2026-01-04T15:43:00+03:00
2026-01-04T15:43:00+03:00
культура
мурманск
новости культуры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/04/2066356166_0:43:736:457_1920x0_80_0_0_bc51fac84e1a35259348f81b5c238293.jpg
мурманск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/04/2066356166_71:0:736:499_1920x0_80_0_0_c8b9bbd44d6a6d63436f5f35c58e41e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мурманск, новости культуры
Культура, Мурманск, Новости культуры
Умерла актриса из "Слова пацана" Александра Скачкова
Актриса из "Слова пацана" Александра Скачкова умерла в возрасте 52 лет