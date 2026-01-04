Рейтинг@Mail.ru
Умерла актриса из "Слова пацана" Александра Скачкова
Культура
 
15:43 04.01.2026
Умерла актриса из "Слова пацана" Александра Скачкова
Умерла актриса из "Слова пацана" Александра Скачкова - РИА Новости, 04.01.2026
Умерла актриса из "Слова пацана" Александра Скачкова
Актриса Александра Березовец-Скачкова, сыгравшая эпизодическую роль в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", а также в проектах "СуперИвановы" и "Соколова... РИА Новости, 04.01.2026
мурманск, новости культуры
Культура, Мурманск, Новости культуры
Умерла актриса из "Слова пацана" Александра Скачкова

Актриса из "Слова пацана" Александра Скачкова умерла в возрасте 52 лет

© "Киностудия Маркес" (2022)Актриса Александра Березовец-Скачкова в сериале "Лимитчицы"
Актриса Александра Березовец-Скачкова в сериале Лимитчицы - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© "Киностудия Маркес" (2022)
Актриса Александра Березовец-Скачкова в сериале "Лимитчицы". Архивное фото
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Актриса Александра Березовец-Скачкова, сыгравшая эпизодическую роль в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", а также в проектах "СуперИвановы" и "Соколова подозревает всех", умерла в возрасте 52 лет, информация об этом появилась на портале "Кинотеатр.ру".
«
"Скачкова Александра Викторовна. (Александра Березовец-Скачкова) 21 марта 1973, Мурманск - 3 января 2026", - говорится в карточке артистки.
В 1995 году она окончила Школу-студию МХАТ (курс Покровской). Скачкова сыграла порядка 90 ролей в разных проектах, среди которых сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте", "СуперИвановы", "Восьмой участок", "Арбатские тайны", "Соколова подозревает всех" и другие.
 
КультураМурманскНовости культуры
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
