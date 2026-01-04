Рейтинг@Mail.ru
Будущее Венесуэлы должен определять ее народ, заявила глава МИД Швеции
16:00 04.01.2026
Будущее Венесуэлы должен определять ее народ, заявила глава МИД Швеции
в мире, венесуэла, сша, швеция, николас мадуро, дональд трамп, силия флорес, оон, мид кнр
В мире, Венесуэла, США, Швеция, Николас Мадуро, Дональд Трамп, Силия Флорес, ООН, МИД КНР
Будущее Венесуэлы должен определять ее народ, заявила глава МИД Швеции

Глава МИД Швеции Стенергард: будущее Венесуэлы должно определяться ее народом

© REUTERS / Gaby OraaЧеловек держит флаг Венесуэлы
Человек держит флаг Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© REUTERS / Gaby Oraa
Человек держит флаг Венесуэлы. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Будущее Венесуэлы должен определять ее народ, заявила министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард.
"Будущее Венесуэлы должно определяться самим венесуэльским народом. Уважение воли венесуэльского народа и достижение согласованного, демократического и мирного решения - это единственный способ для Венесуэлы восстановить демократию и разрешить продолжающийся кризис", - написала она в соцсети X.
Министр добавила, что Швеция хочет видеть "быстрый и мирный переход к демократическому правлению в Венесуэле". По ее словам, переход должен осуществляться в соответствии с принципами самоопределения и неприменения силы, закрепленными в Уставе ООН.
Стенергард напомнила, что рекомендация МИД королевства избегать поездок в Венесуэлу действует со 2 декабря 2025 года.
Президент США Дональд Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.
Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу. В МИД КНР подчеркнули, что действия США нарушают международное право и основные нормы международных отношений, а также противоречат целям и принципам Устава ООН.
МИД КНДР тоже решительно осудил насилие США в отношении Венесуэлы, расценил действия Вашингтона как грубое нарушение суверенитета и международного права.
