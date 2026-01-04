Будущее Венесуэлы должен определять ее народ, заявила глава МИД Швеции

Стенергард напомнила, что рекомендация МИД королевства избегать поездок в Венесуэлу действует со 2 декабря 2025 года.

Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.