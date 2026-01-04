https://ria.ru/20260104/sever-2066334284.html
Группировка "Север" улучшила тактическое положение в зоне СВО
Группировка "Север" улучшила тактическое положение в зоне СВО
Группировка "Север" улучшила тактическое положение в зоне СВО
ВСУ за сутки потеряли до 140 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T12:08:00+03:00
2026-01-04T12:08:00+03:00
2026-01-04T12:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
россия
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Группировка "Север" улучшила тактическое положение в зоне СВО
ВСУ за сутки потеряли до 140 военных в зоне действия "Севера"