Самолет, на борту которого может быть Мадуро, сел в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 4 янв - РИА Новости. Самолет, на борту которого, предположительно, находится президент Венесуэлы Николас Мадуро, приземлился в Нью-Йорке, выяснило РИА Новости на основе данных портала Flightradar24.
Согласно данным сервиса, борт Boeing 757-223, вылетевший с американской военной базы Гуантанамо, сел в международном аэропорту "Стюарт" в штате Нью-Йорк. Регистрационный номер борта не указывается.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что военные США привезут Мадуро сначала в Нью-Йорк, а затем американские власти решат, где именно он с женой предстанет перед судом - в Майами или в Нью-Йорке.
Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.
Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
В Госдуме рассказали, зачем США похитили Мадуро
Вчера, 23:54