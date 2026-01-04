В Самаре при пожаре погибли два человека

Региональная прокуратура в своем Telegram-канале уточнила, что один из горящих домов - расселенный, второй - жилой. Одной из эвакуированных семей предоставлено жилье маневренного фонда, еще одна семья помещена в пункт временного размещения в санатории "Волжанка". Остальные погорельцы разместились у родственников.