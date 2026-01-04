В Самаре при пожаре погибли два человека

САМАРА, 4 янв - РИА Новости. Пожар тушат в двух жилых домах и административном здании в Самаре, в результате возгорания погибли два человека, сообщило ГУМЧС России Самарской области в своем канале на платформе Max.
В ведомстве уточнили, что в 4.05 мск получили сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Молодогвардейской в Самаре. Прибывшие подразделения установили, что горят два деревянных многоквартирных дома и административное здание на площади 300 квадратных метров. В 6.54 мск пожар был локализован.
"В результате пожара погибли два человека (женщина и мужчина), пострадавших нет, самостоятельно эвакуировались 20 человек. В 8.30 (7.30 мск) открытое горение на пожаре ликвидировано. Для тушения пожара привлечены 96 человек и 33 единицы техники", - говорится в сообщении регионального ГУМЧС России.
Региональная прокуратура в своем Telegram-канале уточнила, что один из горящих домов - расселенный, второй - жилой. Одной из эвакуированных семей предоставлено жилье маневренного фонда, еще одна семья помещена в пункт временного размещения в санатории "Волжанка". Остальные погорельцы разместились у родственников.
Прокуратура Самарского района проверяет соблюдение требований законодательства о пожарной безопасности. По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.