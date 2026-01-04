Рубио рассказал, чего США ожидают от Венесуэлы после захвата Мадуро

ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. США ожидают от правительства Венесуэлы высылки представителей Ирана и движения "Хезболлах", заявил в воскресенье госсекретарь США Марко Рубио после захвата венесуэльского президента Николаса Мадуро американскими силами.

Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.