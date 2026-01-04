Рейтинг@Mail.ru
18:13 04.01.2026
Рубио рассказал, чего США ожидают от Венесуэлы после захвата Мадуро
Рубио рассказал, чего США ожидают от Венесуэлы после захвата Мадуро

ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. США ожидают от правительства Венесуэлы высылки представителей Ирана и движения "Хезболлах", заявил в воскресенье госсекретарь США Марко Рубио после захвата венесуэльского президента Николаса Мадуро американскими силами.
"Прекратились ли поставки наркотиков? Произошли ли изменения? Выслали ли Иран? Неспособны ли теперь "Хезболлах" и Иран действовать против наших интересов из Венесуэлы? Прекратился ли поток мигрантов?", - сказал Рубио телеканалу ABC, объяснив таким образом ожидания США от правительства Венесуэлы.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
"Вызывает тревогу": названы новые цели Трампа после Венесуэлы
Вчера, 02:04
Президент США Дональд Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.
Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН.
Делси Родригес - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Трамп поставил условие вице-президенту Венесуэлы
3 января, 21:42
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу. В МИД КНР подчеркнули, что действия США нарушают международное право и основные нормы международных отношений, а также противоречат целям и принципам Устава ООН.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Рубио может взять на себя ведущую роль в управлении Венесуэлой, пишут СМИ
Вчера, 10:12
 
Заголовок открываемого материала