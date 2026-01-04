Рейтинг@Mail.ru
Рубио может взять на себя ведущую роль в управлении Венесуэлой, пишут СМИ
10:12 04.01.2026
Рубио может взять на себя ведущую роль в управлении Венесуэлой, пишут СМИ
Госсекретарь США Марко Рубио может взять на себя ведущую роль в управлении Венесуэлой после захвата Вашингтоном венесуэльского президента Николаса Мадуро,... РИА Новости, 04.01.2026
Рубио может взять на себя ведущую роль в управлении Венесуэлой, пишут СМИ

Bloomberg: Рубио может возглавить управление Венесуэлой после захвата Мадуро

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио может взять на себя ведущую роль в управлении Венесуэлой после захвата Вашингтоном венесуэльского президента Николаса Мадуро, передает агентство Блумберг со ссылкой на американского чиновника.
Президент США Дональд Трамп в субботу пообещал, что о народе Венесуэлы позаботятся, а страна получит надлежащее руководство. Он добавил, что Вашингтон уже формирует команду, которая временно возьмет на себя управление Венесуэлой.
Американский истребитель-бомбардировщик F-35 - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
CBS опубликовал снимки последствий ударов США по Венесуэле
Вчера, 07:57
"Чиновник США заявил, что госсекретарь Марко Рубио, который на протяжении своей карьеры критиковал Мадуро и его предшественника Уго Чавеса, возьмет на себя ведущую роль в управлении (Венесуэлой - ред.)", - говорится в материале агентства.
Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force. New York Times со ссылкой на высокопоставленного венесуэльского чиновника сообщила, что в результате атаки погибли не менее 40 человек, в том числе военные и мирные жители.
Удары США по Венесуэле
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля. Американские СМИ вели трансляцию прибытия в штат Нью-Йорк самолета, с борта которого в окружении десятков правоохранителей вывели, предположительно, Мадуро и его жену.
Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН, оно пройдет 5 января.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
"Все сфабриковано": в США сделали экстренное заявление после атаки Трампа
Вчера, 07:24
 
