Марию Певчих* переобъявили в розыск в России
Марию Певчих* переобъявили в розыск в России - РИА Новости, 04.01.2026
Марию Певчих* переобъявили в розыск в России
Иноагент Мария Певчих* (внесена в РФ в перечень террористов и экстремистов) переобъявлена в розыск в России, свидетельствуют данные базы МВД РФ, с которыми... РИА Новости, 04.01.2026
МОСКВА 4 янв – РИА Новости. Иноагент Мария Певчих* (внесена в РФ в перечень террористов и экстремистов) переобъявлена в розыск в России, свидетельствуют данные базы МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Певчих Мария Константиновна*… Основание для розыска: разыскивается по статье УК… особые приметы: переобъявлен", - указано в ведомственной базе.
В мае 2023 года Певчих* внесли в реестр иностранных агентов в РФ
. Тогда министерство юстиции РФ уточняло, что та распространяла информацию, нацеленную на создание негативного образа России. Кроме того, она призывала к свержению действующей власти. Также в августе 2024 года она была внесена в перечень террористов и экстремистов в России.
Басманный суд Москвы
в январе 2024 года заочно арестовал Певчих*, обвиняемую в организации экстремистского сообщества или участии в нем, дискредитации ВС РФ, вандализме, публичных призывах к террористической деятельности, публичном оправдании терроризма.
* Признана иноагентом, внесена в список террористов и экстремистов