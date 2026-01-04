Рейтинг@Mail.ru
Марию Певчих* переобъявили в розыск в России
01:44 04.01.2026
Марию Певчих* переобъявили в розыск в России
Марию Певчих* переобъявили в розыск в России - РИА Новости, 04.01.2026
Марию Певчих* переобъявили в розыск в России
Иноагент Мария Певчих* (внесена в РФ в перечень террористов и экстремистов) переобъявлена в розыск в России, свидетельствуют данные базы МВД РФ, с которыми... РИА Новости, 04.01.2026
россия
москва
мария певчих
россия, москва, мария певчих
Россия, Москва, Мария Певчих
Марию Певчих* переобъявили в розыск в России

РИА Новости: Марию Певчих переобъявили в розыск в России

© соцсети Марии ПевчихМария Певчих*
Мария Певчих* - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© соцсети Марии Певчих
Мария Певчих*. Архивное фото
МОСКВА 4 янв – РИА Новости. Иноагент Мария Певчих* (внесена в РФ в перечень террористов и экстремистов) переобъявлена в розыск в России, свидетельствуют данные базы МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Певчих Мария Константиновна*… Основание для розыска: разыскивается по статье УК… особые приметы: переобъявлен", - указано в ведомственной базе.
В мае 2023 года Певчих* внесли в реестр иностранных агентов в РФ. Тогда министерство юстиции РФ уточняло, что та распространяла информацию, нацеленную на создание негативного образа России. Кроме того, она призывала к свержению действующей власти. Также в августе 2024 года она была внесена в перечень террористов и экстремистов в России.
Басманный суд Москвы в январе 2024 года заочно арестовал Певчих*, обвиняемую в организации экстремистского сообщества или участии в нем, дискредитации ВС РФ, вандализме, публичных призывах к террористической деятельности, публичном оправдании терроризма.
* Признана иноагентом, внесена в список террористов и экстремистов
РоссияМоскваМария Певчих
 
 
