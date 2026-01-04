Рейтинг@Mail.ru
Глава Росстандарта рассказал об обновлении ГОСТа по дорожным знакам
20:09 04.01.2026
Глава Росстандарта рассказал об обновлении ГОСТа по дорожным знакам
Глава Росстандарта рассказал об обновлении ГОСТа по дорожным знакам - РИА Новости, 04.01.2026
Глава Росстандарта рассказал об обновлении ГОСТа по дорожным знакам
Обновление ГОСТа по дорожным знакам в России позволит снизить уровень "визуального шума" для водителей без приведения к недопониманию со стороны участников... РИА Новости, 04.01.2026
авто, россия, антон шалаев, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
Авто, Россия, Антон Шалаев, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
Глава Росстандарта рассказал об обновлении ГОСТа по дорожным знакам

Шалаев: обновление ГОСТа по дорожным знакам снизит уровень визуального шума

© Фото : предоставлено пресс-службой РосстандартаАнтон Шалаев
Антон Шалаев - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© Фото : предоставлено пресс-службой Росстандарта
Антон Шалаев. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Обновление ГОСТа по дорожным знакам в России позволит снизить уровень "визуального шума" для водителей без приведения к недопониманию со стороны участников дорожного движения, рассказал в интервью РИА Новости глава Росстандарта Антон Шалаев.
"Обновленная редакция документа также позволит сократить на дорогах уровень "визуального шума" без приведения к недопониманию со стороны водителей и пешеходов. Например, совмещение знаков скорости и искусственных неровностей", - сказал Шалаев.
Новые дорожные знаки - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Глава Росстандарта рассказал о новых дорожных знаках в России
Вчера, 14:00
Шалаев отметил, что работа по пересмотру ряда ГОСТов длилась почти три года совместно с регуляторами и экспертами. Обновленные стандарты направлены на оптимизацию дорожного движения, повышение уровня безопасности дорожного движения. Это будет способствовать созданию более понятной, удобной и безопасной транспортной инфраструктуры на территории страны. Кроме того, появятся и новые дорожные знаки.
"Появились и некоторые новые дорожные знаки. Например, дорожный знак "осторожно, глухие", который в целом редко встречается в мировой практике. Он информирует о слабослышащих или неслышащих пешеходах, такие знаки могут быть установлены рядом с соответствующими медицинскими учреждениями", - добавил глава Росстандарта.
В феврале прошлого года Росстандарт сообщал, что обновил ГОСТ по дорожным знакам, добавив туда несколько новых, а также разнообразив виды информационных табличек; изменения в обязательном порядке вводятся с января 2026 года, но могли применяться и досрочно.
Дорожные знаки на одной из улиц - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
В России с 1 января вступают в силу новые дорожные знаки
1 января, 00:31
Так, например, с 2026 года вводится новый знак "Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности". А с помощью знака "Парковка (парковочное место)" можно будет одновременно информировать и о месте, где парковка разрешена, и о способе постановки автомобиля на стоянку.
Отдельный вид информационной таблички "Вид транспортного средства" будет указывать, что действие знака касается легкового такси, а табличка "Время действия" сможет указывать месяцы, когда действует знак (раньше было предусмотрено только обозначение дней недели и/или времени суток). Также вводятся таблички "Глухие пешеходы" и "Влажное, заснеженное (обледенелое) покрытие".
Есть и еще целый ряд новаций, например добавляется возможность вертикального расположения знака "Стоп-линия".
Сотрудник Госавтоинспекции останавливает автомобиль - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
СМИ: в ПДД планируют внести важные изменения
16 декабря 2025, 02:56
 
Авто
 
 
