https://ria.ru/20260104/rossiya-2066392108.html
Посольство России в Йемене ищет способ вывезти граждан с архипелага Сокотра
Посольство России в Йемене ищет способ вывезти граждан с архипелага Сокотра - РИА Новости, 04.01.2026
Посольство России в Йемене ищет способ вывезти граждан с архипелага Сокотра
Посольство в Йемене получило множество обращений от российских туристов, застрявших на архипелаге Сокотра из-за сложностей с авиасообщением, говорится в... РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T20:23:00+03:00
2026-01-04T20:23:00+03:00
2026-01-04T22:12:00+03:00
россия
йемен
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
происшествия
посольство рф в йемене
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929796794_0:0:3069:1726_1920x0_80_0_0_77d51d934652a97784beee61f1d50675.jpg
https://ria.ru/20260104/yemen-2066360495.html
россия
йемен
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929796794_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_101de44cb1a869b42f9c4c462ea94dad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, йемен, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), происшествия, посольство рф в йемене
Россия, Йемен, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Происшествия, Посольство РФ в Йемене
Посольство России в Йемене ищет способ вывезти граждан с архипелага Сокотра
Посольство России сотрудничает с Йеменом для вывоза россиян с архипелага Сокотра