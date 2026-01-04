Посольство России в Йемене ищет способ вывезти граждан с архипелага Сокотра

"Посольство Российской Федерации предпринимает все усилия по сбору данных о российских гражданах и поиску путей выхода из сложившейся ситуации", — сказано в публикации.

Там отметили, что круглосуточно взаимодействуют с ДСКЦ МИД России, МЧС, а также с йеменскими государственными органами и авиационными властями. Диппредставительство подчеркнуло, что туристы оказались на острове вопреки многократным рекомендациям МИД. Они не могут покинуть Сокотру из-за ограничений на авиасообщение с архипелагом.