Россия обсуждает с ОЗХО возможный визит экспертов - РИА Новости, 04.01.2026
08:49 04.01.2026
Россия обсуждает с ОЗХО возможный визит экспертов
Россия обсуждает с ОЗХО возможный визит экспертов
россия, украина, луганская народная республика, владимир тарабрин, организация по запрещению химического оружия, вооруженные силы украины
Россия, Украина, Луганская Народная Республика, Владимир Тарабрин, Организация по запрещению химического оружия, Вооруженные силы Украины
Россия обсуждает с ОЗХО возможный визит экспертов

Постников: Россия полгода обсуждает с ОЗХО возможный визит экспертов

© AP Photo / Peter DejongЗдание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
Здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© AP Photo / Peter Dejong
Здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Россия уже полгода обсуждает с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) возможный визит экспертов в РФ, сообщил в интервью РИА Новости директор департамента МИД РФ по нераспространению и контролю над вооружениями Олег Постников.
Он отметил, что Россия на регулярной основе доводит до сведения Технического секретариата ОЗХО и государств-участников Конвенции по запрещению химического оружия факты использования украинскими вооруженными формированиями в нарушение Конвенции токсичных химикатов, отравляющих веществ и химических средств борьбы с беспорядками против российских военнослужащих, граждан Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей и руководителей этих регионов.
"Задокументированные доказательства, в том числе результаты анализов проб, отобранных на линии боевого соприкосновения и в местах совершения или подготовки подобных диверсий, передаются в Технический секретариат организации", - сказал Постников.
"В июле прошлого года мы даже запросили техническое содействие со стороны ОЗХО применительно к расследованию одного из таких эпизодов в ДНР, однако вот уже почти полгода решаем с Техническим секретариатом ОЗХО организационно-правовые вопросы визита в Россию профильных экспертов", - пояснил дипломат.
Ранее РФ обратилась к техсекретариату ОЗХО с просьбой направить в Российскую Федерацию экспертов для оказания технической помощи в соответствии с пунктом 38 (е) статьи VIII Конвенции в расследовании фактов применения Украиной отравляющих веществ. Как отмечал постпред РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин, российская сторона продолжает фиксировать не только случаи применения ВСУ токсичных химикатов и боевых отравляющих веществ, но и наличие на Украине разветвленной системы их массового производства.
