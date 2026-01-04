Россия обсуждает с ОЗХО возможный визит экспертов

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Россия уже полгода обсуждает с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) возможный визит экспертов в РФ, сообщил в интервью РИА Новости директор департамента МИД РФ по нераспространению и контролю над вооружениями Олег Постников.