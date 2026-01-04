Россия обсуждает с ОЗХО возможный визит экспертов

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Россия уже полгода обсуждает с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) возможный визит экспертов в РФ, сообщил в интервью РИА Новости директор департамента МИД РФ по нераспространению и контролю над вооружениями Олег Постников.
Он отметил, что Россия на регулярной основе доводит до сведения Технического секретариата ОЗХО и государств-участников Конвенции по запрещению химического оружия факты использования украинскими вооруженными формированиями в нарушение Конвенции токсичных химикатов, отравляющих веществ и химических средств борьбы с беспорядками против российских военнослужащих, граждан Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей и руководителей этих регионов.
"Задокументированные доказательства, в том числе результаты анализов проб, отобранных на линии боевого соприкосновения и в местах совершения или подготовки подобных диверсий, передаются в Технический секретариат организации", - сказал Постников.
"В июле прошлого года мы даже запросили техническое содействие со стороны ОЗХО применительно к расследованию одного из таких эпизодов в ДНР, однако вот уже почти полгода решаем с Техническим секретариатом ОЗХО организационно-правовые вопросы визита в Россию профильных экспертов", - пояснил дипломат.
Ранее РФ обратилась к техсекретариату ОЗХО с просьбой направить в Российскую Федерацию экспертов для оказания технической помощи в соответствии с пунктом 38 (е) статьи VIII Конвенции в расследовании фактов применения Украиной отравляющих веществ. Как отмечал постпред РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин, российская сторона продолжает фиксировать не только случаи применения ВСУ токсичных химикатов и боевых отравляющих веществ, но и наличие на Украине разветвленной системы их массового производства.
