В Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль
Дрон ВСУ атаковал автомобиль в белгородском поселке Октябрьский, водитель погиб, женщина и четырехлетний ребёнок получили ранения, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T10:53:00+03:00
2026-01-04T10:53:00+03:00
2026-01-04T11:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
октябрьский
вооруженные силы украины
Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области, водитель погиб