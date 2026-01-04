Рейтинг@Mail.ru
Рейс авиакомпании Conviasa из Москвы в Каракас будет выполнен по расписанию
19:54 04.01.2026 (обновлено: 21:42 04.01.2026)
Рейс авиакомпании Conviasa из Москвы в Каракас будет выполнен по расписанию
Рейс VO 771 венесуэльской авиакомпании Conviasa Москва ("Внуково") - Порламар - Каракас будет выполнен по расписанию, следует из онлайн-табло аэропорта... РИА Новости, 04.01.2026
Рейс авиакомпании Conviasa из Москвы в Каракас будет выполнен по расписанию

Рейс Conviasa из Москвы в Каракас будет выполнен по расписанию, 5 января

Самолет авиакомпании Conviasa в аэропорту Внуково
Самолет авиакомпании Conviasa в аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Самолет авиакомпании Conviasa в аэропорту Внуково. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Рейс VO 771 венесуэльской авиакомпании Conviasa Москва ("Внуково") - Порламар - Каракас будет выполнен по расписанию, следует из онлайн-табло аэропорта "Внуково".
Ранее на онлайн-табло аэропорта была информация об отмене рейсов авиакомпании Conviasa Гуанчжоу - Москва и Москва - Каракас на фоне обострения ситуации в Венесуэле.
Президент США Дональд Трамп проводит пресс-конференцию после удара США по Венесуэле - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
"Никаких игр": Белый дом опубликовал нецензурный постер с Трампом
Вчера, 01:52
«
"Рейс V0 771 Москва (VKO) - Каракас (CCS)... Ожидаемое время вылета - 11.00 (мск - ред.) 5 января", - сообщает табло на официальном сайте "Внуково".
Самолет Airbus A340, на котором будет выполнен рейс, прилетит во "Внуково" 5 января в 8.30 мск из китайского Гуанчжоу. Регистрация на рейс в Каракас начнется в 6.00.
В свою очередь, Ассоциация туроператоров России напоминала, что МИД РФ и Минэкономразвития РФ не публиковали рекомендаций, ограничивающих посещение россиянами Венесуэлы.
"Соответственно, никаких официальных ограничений на поездки не введено. На рейсе, по данным АТОР, полетят и клиенты туроператоров - те, которые не поменяли своих планов и не оставляли заявку на возврат средств", - говорится в сообщении в Telegram-канале АТОР.
Президент США Дональд Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
СМИ: тысячи туристов застряли на Карибах из-за ударов США по Венесуэле
Вчера, 05:58
Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу. В МИД КНР подчеркнули, что действия США нарушают международное право и основные нормы международных отношений, а также противоречат целям и принципам Устава ООН.
МИД КНДР тоже решительно осудил насилие США в отношении Венесуэлы, расценил действия Вашингтона как грубое нарушение суверенитета и международного права.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Мир стоит на пороге большой войны
Вчера, 08:00
 
