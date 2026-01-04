Выпущенные КНДР ракеты пролетели до 950 километров, заявили в Японии

"Первая ракета была выпущена примерно в 07.54 по местному времени (01.54 мск - ред.), достигла максимальной высоты около 50 километров и пролетела примерно 900 километров. Вторая ракета была выпущена примерно в 08.05 (02.05 мск - ред.), достигла максимальной высоты около 50 километров и пролетела примерно 950 километров. Также предполагается, что обе баллистические ракеты могли лететь по маневрирующей траектории, и анализ по этому поводу продолжается", - уточнил министр. Трансляция пресс-конференции велась телеканалом NHK.