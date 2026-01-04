Выпущенные КНДР ракеты пролетели до 950 километров, заявили в Японии

https://ria.ru/20260104/rakety-2066302586.html
Выпущенные КНДР, предположительно, баллистические ракеты пролетели до 950 километров, достигнув максимальной высоты полета в 50 километров, заявил глава... РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T04:19:00+03:00
2026-01-04T04:19:00+03:00
2026-01-04T04:19:00+03:00
