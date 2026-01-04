В Японии заявили о новом вероятном ракетном пуске КНДР

ТОКИО, 4 янв - РИА Новости. Служба безопасности на море Японии сообщила о еще одном вероятном ракетном пуске КНДР, а также заявила, что первая ракета, скорее всего, уже упала.

Первое предупреждение о возможном ракетном пуске было выпущено в 07.57 по местному времени (01.57 мск), а второе - в 08.08 по местному времени (02.08 мск).