В Японии заявили о новом вероятном ракетном пуске КНДР
В Японии заявили о новом вероятном ракетном пуске КНДР - РИА Новости, 04.01.2026
В Японии заявили о новом вероятном ракетном пуске КНДР
04.01.2026
2026-01-04T02:28:00+03:00
2026-01-04T02:28:00+03:00
2026-01-04T02:28:00+03:00
ТОКИО, 4 янв - РИА Новости. Служба безопасности на море Японии сообщила о еще одном вероятном ракетном пуске КНДР, а также заявила, что первая ракета, скорее всего, уже упала.
Первое предупреждение о возможном ракетном пуске было выпущено в 07.57 по местному времени (01.57 мск), а второе - в 08.08 по местному времени (02.08 мск).
"По данным министерства обороны, объект, который ранее был выпущен с территории КНДР
и может являться баллистической ракетой, предположительно, уже упал. Судам следует внимательно следить за последующей информацией и в случае обнаружения возможных падающих предметов не приближаться к ним, а сообщить соответствующие сведения в береговую охрану Японии", - говорится в сообщении службы.