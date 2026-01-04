Над российскими регионами за день сбили почти 300 беспилотников ВСУ

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Военные за день уничтожили 294 дрона ВСУ над российской территорией, сообщило Минобороны

"С 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — рассказали там.

В их числе:

— 14 дронов — в небе над Курской областью

— семь БПЛА — над территорией Московского региона, в том числе два летевших на Москву;

— шесть беспилотников — над Рязанской областью;

— по четыре — над Белгородской и Липецкой областями;

— три — над Владимирской областью;

— два — над Тверской;

— один — над Воронежской.

Ранее в воскресенье оборонное ведомство отчитывалось о ликвидации 253 воздушных целей над 14 регионами .