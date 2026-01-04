Рейтинг@Mail.ru
Над российскими регионами за день сбили почти 300 беспилотников ВСУ - РИА Новости, 04.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:55 04.01.2026 (обновлено: 23:59 04.01.2026)
Над российскими регионами за день сбили почти 300 беспилотников ВСУ
Над российскими регионами за день сбили почти 300 беспилотников ВСУ - РИА Новости, 04.01.2026
Над российскими регионами за день сбили почти 300 беспилотников ВСУ
Военные за день уничтожили 294 дрона ВСУ над российской территорией, сообщило Минобороны. РИА Новости, 04.01.2026
Над российскими регионами за день сбили почти 300 беспилотников ВСУ

Силы ПВО сбили 294 украинских БПЛА над Россией за десять часов

Работа российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Военные за день уничтожили 294 дрона ВСУ над российской территорией, сообщило Минобороны.
"С 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — рассказали там.
В их числе:
— 14 дронов — в небе над Курской областью;
— семь БПЛА — над территорией Московского региона, в том числе два летевших на Москву;
— шесть беспилотников — над Рязанской областью;
— по четыре — над Белгородской и Липецкой областями;
— три — над Владимирской областью;
— два — над Тверской;
— один — над Воронежской.
Ранее в воскресенье оборонное ведомство отчитывалось о ликвидации 253 воздушных целей над 14 регионами.
Украинские боевики ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Заголовок открываемого материала