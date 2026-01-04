https://ria.ru/20260104/pvo-2066396558.html
Над российскими регионами за день сбили почти 300 беспилотников ВСУ
Военные за день уничтожили 294 дрона ВСУ над российской территорией, сообщило Минобороны. РИА Новости, 04.01.2026
