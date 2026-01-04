https://ria.ru/20260104/pvo-2066370352.html
ПВО уничтожила еще один БПЛА, летевший на Москву
Системой ПВО Минобороны уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 04.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
москва
москва
2026
Число уничтоженных на подлете к Москве беспилотников выросло до 24