https://ria.ru/20260104/pvo-2066367562.html
ПВО уничтожила еще пять БПЛА, летевших на Москву
ПВО уничтожила еще пять БПЛА, летевших на Москву - РИА Новости, 04.01.2026
ПВО уничтожила еще пять БПЛА, летевших на Москву
Системой ПВО Минобороны уничтожены пять БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T17:04:00+03:00
2026-01-04T17:04:00+03:00
2026-01-04T17:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
москва
сергей собянин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061289695_0:161:3072:1888_1920x0_80_0_0_f72d941eec954648dfb04e4b6f049f7c.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061289695_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d80361e58af11f96582e94deb7c4f400.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, москва, сергей собянин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Москва, Сергей Собянин
ПВО уничтожила еще пять БПЛА, летевших на Москву
Силы ПВО уничтожили еще пять БПЛА, летевших на Москву