Пушков оценил заявления Трампа о "триумфе" - РИА Новости, 04.01.2026
22:33 04.01.2026
Пушков оценил заявления Трампа о "триумфе"
Пушков оценил заявления Трампа о "триумфе"
Сенатор РФ Алексей Пушков заявил, что эффектные заявления президента США Дональда Трампа о "триумфе" могут в итоге обернуться катастрофическими последствиями,... РИА Новости, 04.01.2026
Пушков оценил заявления Трампа о "триумфе"

Пушков считает, что заявления Трампа о триумфе могут обернуться катастрофой

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Сенатор РФ Алексей Пушков заявил, что эффектные заявления президента США Дональда Трампа о "триумфе" могут в итоге обернуться катастрофическими последствиями, как это уже происходило с американскими военными кампаниями в других странах.
"Предыдущие президенты США тоже были в восторге от своих побед в Ираке, Афганистане, Ливии. Все они торопились объявить о своем триумфе, тогда как временный триумф в итоге оборачивался либо поражением, как в Афганистане, либо катастрофой, как в Ливии и Ираке... Не обернется ли "триумф" катастрофой", - написал Пушков в Telegram-канале.
Сенатор отметил, что силовое вмешательство США в дела других государств сопровождается нарушением международных норм и возвращает мир к логике "дикого империализма".
