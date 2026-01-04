https://ria.ru/20260104/pushkov-2066405762.html
Пушков оценил заявления Трампа о "триумфе"
Пушков оценил заявления Трампа о "триумфе" - РИА Новости, 04.01.2026
Пушков оценил заявления Трампа о "триумфе"
Сенатор РФ Алексей Пушков заявил, что эффектные заявления президента США Дональда Трампа о "триумфе" могут в итоге обернуться катастрофическими последствиями,... РИА Новости, 04.01.2026
в мире
сша
ирак
афганистан
алексей пушков
дональд трамп
удары сша по венесуэле
РИА Новости
2026
Пушков считает, что заявления Трампа о триумфе могут обернуться катастрофой