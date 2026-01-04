В Варшаве проходит митинг против действий США в Венесуэле

ВАРШАВА, 4 янв – РИА Новости. Акция протеста проходит у посольства США в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости.
Несколько десятков человек - в основном, активисты левых и антифашистских организаций - собрались на Аллеях Уяздовских возле здания американского посольства с флагами Венесуэлы и плакатами в поддержку Венесуэлы.
Под звуки барабанов они скандируют: "Руки прочь от Венесуэлы".
"Мы требуем немедленного прекращения агрессии США против Венесуэлы! Стоп войне! Никакой крови за нефть!" - говорится в заявлении организаторов.
Президент США Дональд Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.
Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
МИД КНДР тоже решительно осудил насилие США в отношении Венесуэлы, расценил действия Вашингтона как грубое нарушение суверенитета и международного права.
