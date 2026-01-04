Рейтинг@Mail.ru
Врач назвал опасность зимней прогулки без шапки
04.01.2026
Врач назвал опасность зимней прогулки без шапки
Врач назвал опасность зимней прогулки без шапки
Прогулка зимой без шапки может стать причиной головных болей, головокружения и отита, сообщил РИА Новости врач-офтальмолог Красногорской больницы министерства... РИА Новости, 04.01.2026
Врач назвал опасность зимней прогулки без шапки

Морозы в Центральной России
Морозы в Центральной России. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Прогулка зимой без шапки может стать причиной головных болей, головокружения и отита, сообщил РИА Новости врач-офтальмолог Красногорской больницы министерства здравоохранения Московской области Иван Зарубин.
"Прогулка без головного убора может привести к спазму сосудов головы и шеи, что у чувствительных людей провоцирует головные боли, головокружение или повышение артериального давления", - сказал Зарубин.
Врач также отметил, что недостаточная защита ушных раковин и их переохлаждение увеличивает вероятность развития наружного или среднего отита, особенно у людей с хроническими воспалительными процессами ЛОР-органов.
"Важно понимать, что сам по себе холод не вызывает простудных заболеваний, но снижает местный иммунный ответ и создает более благоприятные условия для вирусов", - заключил Зарубин.
