Врач назвал опасность зимней прогулки без шапки
04.01.2026
Врач назвал опасность зимней прогулки без шапки
Прогулка зимой без шапки может стать причиной головных болей, головокружения и отита
Общество, Московская область (Подмосковье)
Врач назвал опасность зимней прогулки без шапки
РИА Новости: зимняя прогулка без шапки может привести к головным болям и отиту
МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Прогулка зимой без шапки может стать причиной головных болей, головокружения и отита, сообщил РИА Новости врач-офтальмолог Красногорской больницы министерства здравоохранения Московской области Иван Зарубин.
"Прогулка без головного убора может привести к спазму сосудов головы и шеи, что у чувствительных людей провоцирует головные боли, головокружение или повышение артериального давления", - сказал Зарубин.
Врач также отметил, что недостаточная защита ушных раковин и их переохлаждение увеличивает вероятность развития наружного или среднего отита, особенно у людей с хроническими воспалительными процессами ЛОР-органов.
"Важно понимать, что сам по себе холод не вызывает простудных заболеваний, но снижает местный иммунный ответ и создает более благоприятные условия для вирусов", - заключил Зарубин.