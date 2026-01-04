Врач назвал опасность зимней прогулки без шапки

МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Прогулка зимой без шапки может стать причиной головных болей, головокружения и отита, сообщил РИА Новости врач-офтальмолог Красногорской больницы министерства здравоохранения Московской области Иван Зарубин.

"Прогулка без головного убора может привести к спазму сосудов головы и шеи, что у чувствительных людей провоцирует головные боли, головокружение или повышение артериального давления", - сказал Зарубин.

Врач также отметил, что недостаточная защита ушных раковин и их переохлаждение увеличивает вероятность развития наружного или среднего отита, особенно у людей с хроническими воспалительными процессами ЛОР-органов.