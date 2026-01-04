Рейтинг@Mail.ru
Премьер Дании призвала к деэскалации в Венесуэле - РИА Новости, 04.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:48 04.01.2026
https://ria.ru/20260104/premer-2066364934.html
Премьер Дании призвала к деэскалации в Венесуэле
Премьер Дании призвала к деэскалации в Венесуэле - РИА Новости, 04.01.2026
Премьер Дании призвала к деэскалации в Венесуэле
Премьер Дании Метте Фредериксен призвала к деэскалации и соблюдению международного права в Венесуэле. РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T16:48:00+03:00
2026-01-04T16:48:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
дания
николас мадуро
метте фредериксен
дональд трамп
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888139275_0:120:3002:1809_1920x0_80_0_0_c44fc076f994174373e065f1eaf4e71e.jpg
https://ria.ru/20260104/tramp-2066295740.html
https://ria.ru/20260104/finlyandiya-2066301799.html
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066243620.html
венесуэла
сша
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888139275_236:0:2965:2047_1920x0_80_0_0_6a663b082702bfbd45c5b92abf00175e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, дания, николас мадуро, метте фредериксен, дональд трамп, оон, мид кнр, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Дания, Николас Мадуро, Метте Фредериксен, Дональд Трамп, ООН, МИД КНР, Удары США по Венесуэле
Премьер Дании призвала к деэскалации в Венесуэле

Премьер Дании Фредериксен призвала к деэскалации в Венесуэле

© AP Photo / Francois WalschaertsПремьер-министр Дании Метте Фредериксен
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© AP Photo / Francois Walschaerts
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Премьер Дании Метте Фредериксен призвала к деэскалации и соблюдению международного права в Венесуэле.
"Правительство Дании внимательно следит за ситуацией в Венесуэле вместе со своими союзниками. Сейчас время для деэскалации. Необходимо соблюдать международное право", - приводит слова Фредериксен офис премьера в соцсети X.
Президент США Дональд Трамп проводит пресс-конференцию после удара США по Венесуэле - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
"Никаких игр": Белый дом опубликовал нецензурный постер с Трампом
Вчера, 01:52
Глава МИД королевства Ларс Лёкке Расмуссен, в свою очередь, призвал вернуться на путь деэскалации и диалога.
Президент США Дональд Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.
Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН.
Фото Николаса Мадуро, опубликованное Дональдом Трампом в соцсети Truth Social - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
"Вызывает подозрение": в Финляндии раскрыли странности захвата Мадуро
Вчера, 03:57
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу. В МИД КНР подчеркнули, что действия США нарушают международное право и основные нормы международных отношений, а также противоречат целям и принципам Устава ООН.
МИД КНДР тоже решительно осудил насилие США в отношении Венесуэлы, расценил действия Вашингтона как грубое нарушение суверенитета и международного права.
Последствия атаки США по авиабазе Ла-Карлота в Каракасе - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
В Госдуме назвали главную цель вторжения США в Венесуэлу
3 января, 19:21
 
В миреВенесуэлаСШАДанияНиколас МадуроМетте ФредериксенДональд ТрампООНМИД КНРУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала