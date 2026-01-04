Премьер Малайзии призвал немедленно освободить Мадуро

ДЖАКАРТА, 4 янв - РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим призвал немедленно освободить захваченного Вашингтоном венесуэльского президента Николаса Мадуро и его супругу.

"Это подрывает фундаментальные ограничения на применение силы между государствами и ослабляет правовую основу, на которой зиждется международный порядок", - подчеркнул премьер.