Премьер Малайзии призвал немедленно освободить Мадуро
04.01.2026
Премьер Малайзии призвал немедленно освободить Мадуро
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим призвал немедленно освободить захваченного Вашингтоном венесуэльского президента Николаса Мадуро и его супругу. РИА Новости, 04.01.2026
в мире
венесуэла
сша
вашингтон (штат)
николас мадуро
анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
дональд трамп
оон
венесуэла, сша, николас мадуро, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии), дональд трамп, оон
Венесуэла, США, Николас Мадуро, Анвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии), Дональд Трамп, ООН
Премьер Малайзии призвал немедленно освободить Мадуро

Премьер Малайзии призвал немедленно освободить Мадуро и его супругу

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
ДЖАКАРТА, 4 янв - РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим призвал немедленно освободить захваченного Вашингтоном венесуэльского президента Николаса Мадуро и его супругу.
"Я с глубокой тревогой слежу за развитием событий в Венесуэле. Лидер Венесуэлы и его супруга были захвачены в ходе военной операции Соединённых Штатов необычного масштаба и характера. Подобные действия являются явным нарушением международного права и представляют собой незаконное применение силы против суверенного государства. Президент Мадуро и его супруга должны быть освобождены без какого-либо неоправданного промедления", - написал политик в своем Telegram-канале.
Рубио может взять на себя ведущую роль в управлении Венесуэлой, пишут СМИ
Анвар Ибрагим добавил, что насильственное устранение действующего главы правительства посредством внешнего вмешательства "создаёт опасный прецедент".
"Это подрывает фундаментальные ограничения на применение силы между государствами и ослабляет правовую основу, на которой зиждется международный порядок", - подчеркнул премьер.
Президент США Дональд Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force. New York Times со ссылкой на высокопоставленного венесуэльского чиновника сообщила, что в результате атаки погибли не менее 40 человек, в том числе военные и мирные жители.
В Госдуме назвали главную цель вторжения США в Венесуэлу
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуронаходится на борту американского корабля. Американские СМИ вели трансляцию прибытия в штат Нью-Йорк самолета, с борта которого в окружении десятков правоохранителей вывели, предположительно, Мадуро и его жену.
Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуропредстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН, оно пройдет 5 января.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
Белый дом репостнул видео с Мадуро в здании DEA
