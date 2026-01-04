Премьер Малайзии призвал немедленно освободить Мадуро

ДЖАКАРТА, 4 янв - РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим призвал немедленно освободить захваченного Вашингтоном венесуэльского президента Николаса Мадуро и его супругу.
"Я с глубокой тревогой слежу за развитием событий в Венесуэле. Лидер Венесуэлы и его супруга были захвачены в ходе военной операции Соединённых Штатов необычного масштаба и характера. Подобные действия являются явным нарушением международного права и представляют собой незаконное применение силы против суверенного государства. Президент Мадуро и его супруга должны быть освобождены без какого-либо неоправданного промедления", - написал политик в своем Telegram-канале.
Анвар Ибрагим добавил, что насильственное устранение действующего главы правительства посредством внешнего вмешательства "создаёт опасный прецедент".
"Это подрывает фундаментальные ограничения на применение силы между государствами и ослабляет правовую основу, на которой зиждется международный порядок", - подчеркнул премьер.
Президент США Дональд Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force. New York Times со ссылкой на высокопоставленного венесуэльского чиновника сообщила, что в результате атаки погибли не менее 40 человек, в том числе военные и мирные жители.
В Госдуме назвали главную цель вторжения США в Венесуэлу
3 января, 19:21
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуронаходится на борту американского корабля. Американские СМИ вели трансляцию прибытия в штат Нью-Йорк самолета, с борта которого в окружении десятков правоохранителей вывели, предположительно, Мадуро и его жену.
Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуропредстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН, оно пройдет 5 января.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
Белый дом репостнул видео с Мадуро в здании DEA
Вчера, 05:22