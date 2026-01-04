Майские праздники в 2026 году продлятся шесть дней

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Майские праздники в этом году продлятся шесть дней: с 1 по 3 и с 9 по 11 мая, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"По нашему Трудовому кодексу у нас 1 мая - День Труда - это праздничный день. В 2026 году первое мая выпадает на пятницу, поэтому у нас будут выходные дни 1, 2 и 3 мая. Также у нас по Трудовому кодексу 9 мая – это нерабочий праздничный день, День Великой Победы, соответственно он у нас совпадает с субботой. Поэтому получается в мае 9, 10 и 11 мая будут выходные дни", - сказал Нилов

Он отметил, что 1 мая - нерабочий, праздничный день в соответствии с Трудовым кодексом, а 2 и 3 мая выпадают на выходные дни: субботу и воскресенье соответственно.