https://ria.ru/20260104/prazdniki-2066295867.html
Майские праздники в 2026 году продлятся шесть дней
Майские праздники в 2026 году продлятся шесть дней - РИА Новости, 04.01.2026
Майские праздники в 2026 году продлятся шесть дней
Майские праздники в этом году продлятся шесть дней: с 1 по 3 и с 9 по 11 мая, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам... РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T01:56:00+03:00
2026-01-04T01:56:00+03:00
2026-01-04T01:56:00+03:00
общество
ярослав нилов
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/09/1992947410_0:128:3185:1920_1920x0_80_0_0_8b760f39c898d6b6868ec8926bee1a91.jpg
https://ria.ru/20260102/zvonki-2066013586.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/09/1992947410_357:0:3088:2048_1920x0_80_0_0_cf4acb050bb463d1059eabb4b22c786f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ярослав нилов, госдума рф
Общество, Ярослав Нилов, Госдума РФ
Майские праздники в 2026 году продлятся шесть дней
РИА Новости: майские праздники в 2026 году продлятся шесть дней
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Майские праздники в этом году продлятся шесть дней: с 1 по 3 и с 9 по 11 мая, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
"По нашему Трудовому кодексу у нас 1 мая - День Труда - это праздничный день. В 2026 году первое мая выпадает на пятницу, поэтому у нас будут выходные дни 1, 2 и 3 мая. Также у нас по Трудовому кодексу 9 мая – это нерабочий праздничный день, День Великой Победы, соответственно он у нас совпадает с субботой. Поэтому получается в мае 9, 10 и 11 мая будут выходные дни", - сказал Нилов
.
Он отметил, что 1 мая - нерабочий, праздничный день в соответствии с Трудовым кодексом, а 2 и 3 мая выпадают на выходные дни: субботу и воскресенье соответственно.
"В 2026 году майские праздники получаются короткими, исходя из того, как выпали праздничные дни, где как прошло совпадение. В этом году была одна картина, в следующем году - картина другая", - добавил политик.