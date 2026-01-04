Рейтинг@Mail.ru
01:56 04.01.2026
Майские праздники в 2026 году продлятся шесть дней
общество, ярослав нилов, госдума рф
Общество, Ярослав Нилов, Госдума РФ
Женщина пропалывает грядку на дачном участке во Владимирской области
Женщина пропалывает грядку на дачном участке во Владимирской области. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Майские праздники в этом году продлятся шесть дней: с 1 по 3 и с 9 по 11 мая, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
"По нашему Трудовому кодексу у нас 1 мая - День Труда - это праздничный день. В 2026 году первое мая выпадает на пятницу, поэтому у нас будут выходные дни 1, 2 и 3 мая. Также у нас по Трудовому кодексу 9 мая – это нерабочий праздничный день, День Великой Победы, соответственно он у нас совпадает с субботой. Поэтому получается в мае 9, 10 и 11 мая будут выходные дни", - сказал Нилов.
Он отметил, что 1 мая - нерабочий, праздничный день в соответствии с Трудовым кодексом, а 2 и 3 мая выпадают на выходные дни: субботу и воскресенье соответственно.
"В 2026 году майские праздники получаются короткими, исходя из того, как выпали праздничные дни, где как прошло совпадение. В этом году была одна картина, в следующем году - картина другая", - добавил политик.
Мужчина звонит по телефону
Юрист рассказал, надо ли отвечать на звонки от начальника в праздники
2 января, 03:24
 
