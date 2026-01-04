Правительство направит средства на создание комфортной городской среды

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Правительство России направит республикам Мордовия и Калмыкия, а также Кировской области более 300 миллионов рублей на создание комфортной городской среды, сообщили в кабмине.
"Мордовия, Калмыкия и Кировская область суммарно получат более 300 миллионов рублей в качестве дополнительного финансирования на благоустройство общественных территорий. Распоряжение о перераспределении средств на эти цели подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении на сайте кабмина.
Благодаря выделенным средствам в Кирове будет проведён очередной этап благоустройства городского парка им. С.М. Кирова. Кроме того, в Саранске будет обновлена общественная территория между улицами Серадзская и Попова, а в Элисте на участке улицы Ленина от улицы А.С. Пушкина до улицы Пюрбеева будет благоустроена парковая зона.
Работа идёт в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Он предусматривает благоустройство парков, скверов, аллей, пешеходных зон и межквартальных пространств, в том числе обновление дворов.