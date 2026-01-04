Рейтинг@Mail.ru
11:24 04.01.2026
Правительство направит средства на создание комфортной городской среды
республика калмыкия
кировская область
россия
михаил мишустин
республика калмыкия
кировская область
россия
республика калмыкия, кировская область, россия, михаил мишустин
Республика Калмыкия, Кировская область, Россия, Михаил Мишустин
Дом правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Правительство России направит республикам Мордовия и Калмыкия, а также Кировской области более 300 миллионов рублей на создание комфортной городской среды, сообщили в кабмине.
"Мордовия, Калмыкия и Кировская область суммарно получат более 300 миллионов рублей в качестве дополнительного финансирования на благоустройство общественных территорий. Распоряжение о перераспределении средств на эти цели подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении на сайте кабмина.
Благодаря выделенным средствам в Кирове будет проведён очередной этап благоустройства городского парка им. С.М. Кирова. Кроме того, в Саранске будет обновлена общественная территория между улицами Серадзская и Попова, а в Элисте на участке улицы Ленина от улицы А.С. Пушкина до улицы Пюрбеева будет благоустроена парковая зона.
Работа идёт в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Он предусматривает благоустройство парков, скверов, аллей, пешеходных зон и межквартальных пространств, в том числе обновление дворов.
Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Единый заказчик в 2025 году завершил строительство более 40 объектов
3 января, 11:09
 
Республика КалмыкияКировская областьРоссияМихаил Мишустин
 
 
