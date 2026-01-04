Рейтинг@Mail.ru
На Западе раскрыли, что задумала Европа после атаки на Венесуэлу - РИА Новости, 04.01.2026
11:19 04.01.2026 (обновлено: 15:44 04.01.2026)
На Западе раскрыли, что задумала Европа после атаки на Венесуэлу
На Западе раскрыли, что задумала Европа после атаки на Венесуэлу - РИА Новости, 04.01.2026
На Западе раскрыли, что задумала Европа после атаки на Венесуэлу
Главы стран Евросоюза поддержали военную операцию США, чтобы Дональд Трамп продолжал участвовать в конфликте на Украине, заявил британский дипломат Иан Прауд в... РИА Новости, 04.01.2026
в мире
венесуэла
европа
сша
памела бонди
оон
дональд трамп
удары сша по венесуэле
венесуэла
европа
сша
в мире, венесуэла, европа, сша, памела бонди, оон, дональд трамп, удары сша по венесуэле, делси родригес
В мире, Венесуэла, Европа, США, Памела Бонди, ООН, Дональд Трамп, Удары США по Венесуэле, Делси Родригес
Взрыв в Каракасе, Венесуэла
Взрыв в Каракасе, Венесуэла
© Фото : соцсети
Взрыв в Каракасе, Венесуэла. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Главы стран Евросоюза поддержали военную операцию США, чтобы Дональд Трамп продолжал участвовать в конфликте на Украине, заявил британский дипломат Иан Прауд в соцсети X.
«
"Единственная причина, по которой европейские лидеры поддерживают это, заключается в том, что они надеются удержать Дональда Трампа на своей стороне в прокси-войне на Украине", — утверждает он.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Слова Мерца после атаки США на Венесуэлу вызвали переполох в Германии
Вчера, 09:50
В ночь на субботу в Каракасе прогремели взрывы. Как позднее заявил Трамп, Штаты нанесли по венесуэльской столице масштабные удары, а Мадуро и его супругу захватили и вывезли из страны на корабле.
Генпрокурор США Памела Бонди сообщила, что президент Венесуэлы вскоре предстанет перед судом. По данным кабельного вещателя NewsNation, это может произойти 5 января. Согласно судебным документам, ему грозит вплоть до четырех пожизненных сроков.
В Венесуэле, где врио главы государства стала вице-президент Дельси Родригес, назвали целью нападения США получение контроля над нефтью и минеральные ресурсами. МИД страны запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН и намерен обратиться в другие международные организации. Как заявил глава ведомства Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.
Дипломат рассказал, что началось в США после атаки на Венесуэлу
Дипломат рассказал, что началось в США после атаки на Венесуэлу
3 января, 15:41
 
В миреВенесуэлаЕвропаСШАПамела БондиООНДональд ТрампУдары США по ВенесуэлеДелси Родригес
 
 
