19:16 04.01.2026
В Гонконге выгоняют на улицу пострадавших от сильнейшего пожара
В Гонконге выгоняют на улицу пострадавших от сильнейшего пожара
Жители Гонконга, пострадавшие в сильнейшем за последние 17 лет пожаре в жилом комплексе Wang Fuk Court, должны покинуть места временного проживания до конца... РИА Новости, 04.01.2026
В Гонконге выгоняют на улицу пострадавших от сильнейшего пожара

SCMP: пострадавшие от пожара в Гонконге должны покинуть жилье до конца января

© AP Photo / Ng Han GuanЛиквидация пожара в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге
Ликвидация пожара в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© AP Photo / Ng Han Guan
Ликвидация пожара в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Жители Гонконга, пострадавшие в сильнейшем за последние 17 лет пожаре в жилом комплексе Wang Fuk Court, должны покинуть места временного проживания до конца января, сообщает гонконгская газета South China Morning Post (SCMP).
По данным администрации города, в декабре власти Гонконга предоставили временное жилье более 2,4 тысячи жителям, пострадавшим от масштабного пожара. Девятьсот сорок пять человек были размещены в молодежных отелях, лагерях или гостиничных номерах при содействии Бюро по делам жилья и молодежи.
Ликвидация пожара в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
В Гонконге почтят память погибших при пожаре в жилом комплексе
29 ноября 2025, 07:04
"Жителям, потерявшим дома в результате самого смертельного пожара в Гонконге за десятилетия, было сказано освободить их временное жилье в молодежных отелях к концу этого месяца, чтобы объекты могли возобновить свою прежнюю работу", - говорится в сообщении.
Представители бюро по делам жилья и молодежи Гонконга заявили в воскресенье, что пострадавшие жители могут переехать в переходное жилье или использовать государственную субсидию в размере 19,2 тысячи долларов США для аренды квартир в других местах.
Они также отметили, что бюро может "проявить осмотрительность" в случаях, когда пострадавшие от пожара жители не смогут найти подходящее жилье к 31 января.
Пострадавшие, проживающие в молодежных отелях, выразили обеспокоенность возможным сроком для переезда. Некоторые заявили, что только начали адаптироваться к новой обстановке и не хотят переезжать.
Пожар на месте взрыва в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
В Швейцарии назвали причину пожара в баре, где погибли 40 человек
2 января, 19:21
Согласно последним данным газеты, 494 пострадавших жителя проживают в гостиничных номерах, а 549 проживают в молодежных отелях или лагерях.
По данным газеты, в ноябре 2025 года произошел сильнейший пожар в Гонконге за последние 17 лет. Двадцать шестого ноября огонь охватил высотные здания жилого комплекса Wang Fuk Court. По данным SCMP, пожар начался и распространился с бамбуковых строительных лесов, которые были возведены вокруг домов по плану реновации Wang Fuk Court. Пожар начался в первом здании жилого комплекса, а затем распространился на соседние здания. В результате 161 человек погиб и около 80 человек пострадали.
Ликвидация пожара в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Семьям погибших в пожаре в Гонконге выплатят компенсации, сообщают СМИ
28 ноября 2025, 16:11
 
ЖильеГонконгСШАВ мире
 
 
