В Гонконге выгоняют на улицу пострадавших от сильнейшего пожара

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Жители Гонконга, пострадавшие в сильнейшем за последние 17 лет пожаре в жилом комплексе Wang Fuk Court, должны покинуть места временного проживания до конца января, сообщает гонконгская газета South China Morning Post (SCMP).

По данным администрации города, в декабре власти Гонконга предоставили временное жилье более 2,4 тысячи жителям, пострадавшим от масштабного пожара. Девятьсот сорок пять человек были размещены в молодежных отелях, лагерях или гостиничных номерах при содействии Бюро по делам жилья и молодежи.

"Жителям, потерявшим дома в результате самого смертельного пожара в Гонконге за десятилетия, было сказано освободить их временное жилье в молодежных отелях к концу этого месяца, чтобы объекты могли возобновить свою прежнюю работу", - говорится в сообщении.

Представители бюро по делам жилья и молодежи Гонконга заявили в воскресенье, что пострадавшие жители могут переехать в переходное жилье или использовать государственную субсидию в размере 19,2 тысячи долларов США для аренды квартир в других местах.

Они также отметили, что бюро может "проявить осмотрительность" в случаях, когда пострадавшие от пожара жители не смогут найти подходящее жилье к 31 января.

Пострадавшие, проживающие в молодежных отелях, выразили обеспокоенность возможным сроком для переезда. Некоторые заявили, что только начали адаптироваться к новой обстановке и не хотят переезжать.

Согласно последним данным газеты, 494 пострадавших жителя проживают в гостиничных номерах, а 549 проживают в молодежных отелях или лагерях.