Помощник госсекретаря США совмещает службу с управлением салонами красоты

ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Новая помощник госсекретаря США Мора Намдар совмещает государственную службу с управлением сетью салонов красоты в штате Техас, выяснила корреспондент РИА Новости.
О назначении Намдар в американском внешнеполитическом ведомстве сообщили ранее в декабре. Она назначена на должность заместителя главы ведомства Марко Рубио и возглавляет бюро консульских отношений с 22 декабря. На своей должности Намдар отвечает, в том числе, за визовые вопросы, включая решения об их отзыве у иностранцев.
До этого чиновница работала занимала пост старшего сотрудника Бюро ближневосточных отношений с 19 мая по 1 декабря 2025 года, отвечая за политику США по Ближнему Востоку и Северной Африке, где занималась "противодействием пагубному влиянию иранского режима", хотя сама имеет иранские корни и владеет фарси, согласно ее биографии.
Вместе с тем, как следует из онлайн-базы данных владельцев бизнеса, в Техасе продолжает работу сеть салонов красоты, основателем и действующим руководителем которой остается Намдар, совмещая государственную службу с управлением бизнесом.
Макияж в салоне обойдутся от 39 до 99 долларов в зависимости от конкретной услуги, а за 50 долларов клиентам предлагаются "фирменные" накладные ресницы.
Кроме того, в аккаунте бьюти-салона в Instagram* присутствует раздел с благодарностями различным СМИ и блогерам за публикации о деятельности салонов. На публикуемых фотографиях присутствует сама и Намдар.
