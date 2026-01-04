Помощник госсекретаря США совмещает службу с управлением салонами красоты

Макияж в салоне обойдутся от 39 до 99 долларов в зависимости от конкретной услуги, а за 50 долларов клиентам предлагаются "фирменные" накладные ресницы.

Кроме того, в аккаунте бьюти-салона в Instagram* присутствует раздел с благодарностями различным СМИ и блогерам за публикации о деятельности салонов. На публикуемых фотографиях присутствует сама и Намдар.