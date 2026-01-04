Рейтинг@Mail.ru
Помощник госсекретаря США совмещает службу с управлением салонами красоты - РИА Новости, 04.01.2026
11:56 04.01.2026
Помощник госсекретаря США совмещает службу с управлением салонами красоты
Помощник госсекретаря США совмещает службу с управлением салонами красоты - РИА Новости, 04.01.2026
Помощник госсекретаря США совмещает службу с управлением салонами красоты
Новая помощник госсекретаря США Мора Намдар совмещает государственную службу с управлением сетью салонов красоты в штате Техас, выяснила корреспондент РИА... РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T11:56:00+03:00
2026-01-04T11:56:00+03:00
в мире
сша
ближний восток
северная африка
марко рубио
сша
ближний восток
северная африка
2026
1920
1920
true
в мире, сша, ближний восток, северная африка, марко рубио
В мире, США, Ближний Восток, Северная Африка, Марко Рубио
Помощник госсекретаря США совмещает службу с управлением салонами красоты

Помощник госсекретаря США Намдар совмещает службу с управлением салонами красоты

Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Новая помощник госсекретаря США Мора Намдар совмещает государственную службу с управлением сетью салонов красоты в штате Техас, выяснила корреспондент РИА Новости.
О назначении Намдар в американском внешнеполитическом ведомстве сообщили ранее в декабре. Она назначена на должность заместителя главы ведомства Марко Рубио и возглавляет бюро консульских отношений с 22 декабря. На своей должности Намдар отвечает, в том числе, за визовые вопросы, включая решения об их отзыве у иностранцев.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Рубио может стать лучшим госсекретарем в истории, считает Трамп
7 декабря 2025, 04:53
До этого чиновница работала занимала пост старшего сотрудника Бюро ближневосточных отношений с 19 мая по 1 декабря 2025 года, отвечая за политику США по Ближнему Востоку и Северной Африке, где занималась "противодействием пагубному влиянию иранского режима", хотя сама имеет иранские корни и владеет фарси, согласно ее биографии.
Вместе с тем, как следует из онлайн-базы данных владельцев бизнеса, в Техасе продолжает работу сеть салонов красоты, основателем и действующим руководителем которой остается Намдар, совмещая государственную службу с управлением бизнесом.
Макияж в салоне обойдутся от 39 до 99 долларов в зависимости от конкретной услуги, а за 50 долларов клиентам предлагаются "фирменные" накладные ресницы.
Кроме того, в аккаунте бьюти-салона в Instagram* присутствует раздел с благодарностями различным СМИ и блогерам за публикации о деятельности салонов. На публикуемых фотографиях присутствует сама и Намдар.
* Принадлежит Meta, деятельность которой в РФ запрещена как экстремистская
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Кандидат в помощники госсекретаря США обвинил Россию в ядерных тестах
20 ноября 2025, 02:21
 
В миреСШАБлижний ВостокСеверная АфрикаМарко Рубио
 
 
