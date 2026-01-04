Рейтинг@Mail.ru
В РАН назвали факторы, влияющих на мировую политику в 2026 году
04.01.2026
В РАН назвали факторы, влияющих на мировую политику в 2026 году
В РАН назвали факторы, влияющих на мировую политику в 2026 году - РИА Новости, 04.01.2026
В РАН назвали факторы, влияющих на мировую политику в 2026 году
Три фактора будут воздействовать на мировую политику и безопасность в этом году, в том числе американский фрейм/фактор Дональда Трампа, незавершенные конфликты... РИА Новости, 04.01.2026
в мире
дональд трамп
в мире, дональд трамп
В мире, Дональд Трамп
В РАН назвали факторы, влияющих на мировую политику в 2026 году

ИМЭМО РАН: фактор Трампа будет влиять на мировую политику в 2026 году

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПолицейский у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
Полицейский у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Три фактора будут воздействовать на мировую политику и безопасность в этом году, в том числе американский фрейм/фактор Дональда Трампа, незавершенные конфликты и связанная с ними военно-политическая и социально-экономическая нестабильность, говорится в докладе ИМЭМО РАН, который есть в распоряжении РИА Новости.
В 2026 году на мировую политику и безопасность продолжат воздействовать факторы, доминировавшие в 2024–2025 годах. Определять мировую политику по-прежнему будут: американский фрейм/фактор Дональда Трампа, на который в 2026 году существенно большее влияние будут оказывать внутриполитический расклад/разлад и предстоящие промежуточные выборы", - говорится в докладе.
Там отмечается, что незавершённые конфликты и связанная с ними военно-политическая и социально-экономическая нестабильность будут также определять мировую политику в 2026 году. Кроме того, растущая общественно-политическая поляризация на глобальном, региональном и национальном уровнях, а также милитаризация мировой политики будут усиливать эту тенденцию, добавляется в докладе.
Третьим фактором, который будет оказывать влияние на мировую политику и безопасность, будет повышенная активность средних и малых суверенных игроков и их объединений в незападном мире, но также и на Западе, уточняется докладе.
"В отличие от тревожной "неопределенности", возникшей еще в период коронакризиса, глубоко изменившего общественно-психологические, экономические и поведенческие стереотипы практически во всем мире, и усилившейся с избранием президента Дональда Трампа, 2026 год будет существенно более предсказуемым", - указывается там.
