Под Псковом и Новгородом восстановили восемь тысяч километров ЛЭП
Под Псковом и Новгородом восстановили восемь тысяч километров ЛЭП - РИА Новости, 04.01.2026
Под Псковом и Новгородом восстановили восемь тысяч километров ЛЭП
Энергетики восстановили более 8 тысяч километров линий электропередачи (ЛЭП) в Псковской и Новгородской областях, где электроснабжение оказалось нарушено после... РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T17:19:00+03:00
2026-01-04T17:19:00+03:00
2026-01-04T17:19:00+03:00
происшествия
новгородская область
псковская область
россети
новый год
новгородская область
псковская область
Под Псковом и Новгородом восстановили восемь тысяч километров ЛЭП
В Псковской и Новгородской областях восстановили более 8 тыс км ЛЭП