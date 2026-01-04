Рейтинг@Mail.ru
Под Псковом и Новгородом восстановили восемь тысяч километров ЛЭП - РИА Новости, 04.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:19 04.01.2026
https://ria.ru/20260104/pogoda-2066368732.html
Под Псковом и Новгородом восстановили восемь тысяч километров ЛЭП
Под Псковом и Новгородом восстановили восемь тысяч километров ЛЭП - РИА Новости, 04.01.2026
Под Псковом и Новгородом восстановили восемь тысяч километров ЛЭП
Энергетики восстановили более 8 тысяч километров линий электропередачи (ЛЭП) в Псковской и Новгородской областях, где электроснабжение оказалось нарушено после... РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T17:19:00+03:00
2026-01-04T17:19:00+03:00
происшествия
новгородская область
псковская область
россети
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065318981_0:44:3104:1790_1920x0_80_0_0_18d5b0681d7025931e98e15c2f8ec6c4.jpg
https://realty.ria.ru/20260104/rosseti-2066368373.html
новгородская область
псковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065318981_375:0:3104:2047_1920x0_80_0_0_1943c8ba0945d707e5ea2a9cf0a7f975.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новгородская область, псковская область, россети, новый год
Происшествия, Новгородская область, Псковская область, Россети, Новый год
Под Псковом и Новгородом восстановили восемь тысяч километров ЛЭП

В Псковской и Новгородской областях восстановили более 8 тыс км ЛЭП

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкЗаснеженные опоры ЛЭП
Заснеженные опоры ЛЭП - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Заснеженные опоры ЛЭП. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 янв – РИА Новости. Энергетики восстановили более 8 тысяч километров линий электропередачи (ЛЭП) в Псковской и Новгородской областях, где электроснабжение оказалось нарушено после сильных снегопадов, сообщила компания "Россети Северо-Запад".
"Россети Северо-Запад" восстановили 8460 километров ЛЭП в Новгородской и Псковской областях после сильных снегопадов", – говорится в Telegram-канале компании.
Как уточняется, в Новгородской области после непогоды энергетики подключили около 5,7 тысячи километров ЛЭП и более 3,2 тысячи трансформаторных подстанций, в Псковской области – около 2,7 тысячи километров ЛЭП и около 1,7 тысячи трансформаторных подстанций.
При этом снегопады приводят к повторным технологическим нарушения, и специалисты будут работать до полной ликвидации их последствий, добавили в "Россетях".
Демонстрация готовности московских энергетиков к периоду паводков - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
"Россети" обеспечили электроэнергией дома в Новой Москве
Вчера, 17:13
 
ПроисшествияНовгородская областьПсковская областьРоссетиНовый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала