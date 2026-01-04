Под Псковом и Новгородом восстановили восемь тысяч километров ЛЭП

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 янв – РИА Новости. Энергетики восстановили более 8 тысяч километров линий электропередачи (ЛЭП) в Псковской и Новгородской областях, где электроснабжение оказалось нарушено после сильных снегопадов, сообщила компания "Россети Северо-Запад".