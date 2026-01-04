https://ria.ru/20260104/plen-2066299647.html
Военный ВСУ рассказал, как попал в российский плен, когда спал
Украинский военнопленный Павел Вовченко рассказал РИА Новости, как попал в плен, когда уснул. РИА Новости, 04.01.2026
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
