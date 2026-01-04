В США забили тревогу из-за нового плана Вашингтона по Венесуэле

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. США застрянут в Венесуэле на годы в случае реализации плана по ее управлению, пишет издание 19FortyFive.
«
"Если Штаты не смогут быстро восстановить порядок в Венесуэле под властью проамериканского лидера, то США могут легко впутаться в очередную авантюру построения государства, на завершению которой потребуются годы", — предупредил обозреватель.
Автор публикации напомнил, что американский президент Дональд Трамп всегда критиковал своих политических оппонентов за то, что они начинали "бесконечные войны", но в итоге сам на пороге очередного такого конфликта.
Обозреватель призвал сторонников движения MAGA противиться интервенционным действиям Трампа.
В воскресенье газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного чиновника сообщила, что команда Трампа работает над планом по управлению Венесуэлой после захвата ее президента Николаса Мадуро.
Накануне Трамп заявил, что США намерены управлять Венесуэлой, пока не смогут обеспечить "безопасный, надлежащий и разумный" переход власти.
Согласно Конституции боливарианской республики, в отсутствие главы государства власть переходит к вице-президенту — сейчас это Делси Родригес. Накануне ее привели к присяге, а Верховный суд признал ее исполняющей обязанности президента.
Трамп, выступая на пресс-конференции, выдвинул условие, согласно которому Вашингтон не будет вводить войска в Венесуэлу, если Родригес согласится сотрудничать. По его утверждению, она уже согласилась пойти на это. Однако сама вице-президент заявила, что ее страна никогда не вернется в состояние колонии, потребовав от Вашингтона немедленно освободить Мадуро и его жену, а также выразила готовность защищать природные ресурсы республики.