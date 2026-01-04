https://ria.ru/20260104/plan-2066314264.html
В Пензенской области отменили план "Ковер"
В Пензенской области отменили план "Ковер"
План "Ковер" и режим беспилотной опасности отменены в Пензенской области, все ограничения сняты, сообщил губернатор Олег Мельниченко. РИА Новости, 04.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
пензенская область
олег мельниченко
пензенская область
безопасность, пензенская область, олег мельниченко
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Пензенская область, Олег Мельниченко
В Пензенской области отменили план "Ковер"
На территории Пензенской области отменили план "Ковер"