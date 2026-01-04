Рейтинг@Mail.ru
После взрыва газа в Первоуральске госпитализация понадобилась одной женщине - РИА Новости, 04.01.2026
17:11 04.01.2026
https://ria.ru/20260104/pervouralsk-2066368150.html
После взрыва газа в Первоуральске госпитализация понадобилась одной женщине
После взрыва газа в Первоуральске госпитализация понадобилась одной женщине - РИА Новости, 04.01.2026
После взрыва газа в Первоуральске госпитализация понадобилась одной женщине
Все пострадавшие при взрыве газа и пожаре в жилой четырехэтажке в Первоуральске Свердловской области осмотрены врачами, в госпитализации нуждается хозяйка... РИА Новости, 04.01.2026
После взрыва газа в Первоуральске госпитализация понадобилась одной женщине

Хозяйку квартиры в Первоуральске, в которой взорвался газ, госпитализировали

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 янв – РИА Новости. Все пострадавшие при взрыве газа и пожаре в жилой четырехэтажке в Первоуральске Свердловской области осмотрены врачами, в госпитализации нуждается хозяйка квартиры, в которой произошел взрыв, с ожогами средней степени тяжести, сообщил департамент информационной политики региона.
"Все пострадавшие в пожаре в Первоуральске осмотрены врачами. В госпитализации нуждается одна женщина – хозяйка квартиры с ожогами средней степени тяжести. Она госпитализируется в городскую больницу Первоуральска", – говорится в сообщении.
Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в жилом доме на Урале
Вчера, 17:01
Как информировала пресс-служба регионального главка МЧС, взрыв с последующим возгоранием произошел в квартире четырехэтажки в Первоуральске в воскресенье, всего огонь охватил три квартиры. Предварительно, пострадал один человек, открытое горение ликвидировано на 35 квадратных метрах, уточняли в ведомстве.
С большой долей вероятности данный инцидент произошел из-за нарушений правил техники безопасности при обращении с газовым оборудованием, отмечал РИА Новости руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых. Для оказания первой медицинской помощи в больницу с места происшествия доставлены три человека – хозяйка жилища и еще две женщины из соседней квартиры. Данное ЧП не носит криминального характера, уточнял представитель полицейского главка.
Как позднее сообщал департамент информполитики региона, погибших при происшествии нет, пострадали три человека, десять человек эвакуированы, в том числе три ребенка.
Глава Свердловской области поручил подготовить ПВР в Первоуральске
Вчера, 16:30
 
ПроисшествияПервоуральскСвердловская областьВалерий ГорелыхМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
