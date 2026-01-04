Раскрыты условия, на которых в 2026 году будут назначать пенсию по старости

Прежде всего, в этом году ее смогут оформить женщины 1967 года рождения в возрасте 59 лет и мужчины 1962 года рождения в возрасте 64 лет. При этом нужно иметь не менее 15 лет стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов. Заявления уже не нужны – при наличии оснований Социальный фонд назначит выплаты автоматически.