Рейтинг@Mail.ru
Раскрыты условия, на которых в 2026 году будут назначать пенсию по старости - РИА Новости, 04.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:17 04.01.2026
https://ria.ru/20260104/pensiya-2066289193.html
Раскрыты условия, на которых в 2026 году будут назначать пенсию по старости
Раскрыты условия, на которых в 2026 году будут назначать пенсию по старости - РИА Новости, 04.01.2026
Раскрыты условия, на которых в 2026 году будут назначать пенсию по старости
Условия назначения страховой пенсии по старости в наступившем 2026 году изменятся, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры международного бизнеса... РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T02:17:00+03:00
2026-01-04T02:17:00+03:00
общество
жанна ивановская
пенсии
пенсионеры
пенсия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601711956_0:0:3312:1864_1920x0_80_0_0_fe30b753800dc48715c72cb379950c6e.jpg
https://ria.ru/20251229/pensii-2065252682.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601711956_583:0:3312:2047_1920x0_80_0_0_98618c5db5e6ef3421c003acf48bb17e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, жанна ивановская, пенсии, пенсионеры, пенсия
Общество, Жанна Ивановская, Пенсии, Пенсионеры, Пенсия
Раскрыты условия, на которых в 2026 году будут назначать пенсию по старости

Доцент Ивановская: для пенсии по старости в 2026 году надо не менее 15 лет стажа

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Сотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Условия назначения страховой пенсии по старости в наступившем 2026 году изменятся, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета Жанна Ивановская.
Прежде всего, в этом году ее смогут оформить женщины 1967 года рождения в возрасте 59 лет и мужчины 1962 года рождения в возрасте 64 лет. При этом нужно иметь не менее 15 лет стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов. Заявления уже не нужны – при наличии оснований Социальный фонд назначит выплаты автоматически.
«
"В 2026 году размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составит 9 584 рубля. Стоимость индивидуального пенсионного коэффициента вырастет с 145,69 до 156,76 рублей", — рассказала Ивановская.
С 1 января страховые пенсии по старости как работающих, так и неработающих пенсионеров проиндексированы на 7,6%. Средний размер выплаты превысил 27 тысяч рублей в месяц. Индексация социальных пенсий и ряда других запланирована на 1 апреля, добавила финансист.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Экономист объяснил, кому и на сколько повысят пенсии с января
29 декабря 2025, 03:08
 
ОбществоЖанна ИвановскаяПенсииПенсионерыПенсия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала