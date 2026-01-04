Раскрыты условия, на которых в 2026 году будут назначать пенсию по старости

МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Условия назначения страховой пенсии по старости в наступившем 2026 году изменятся, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета Жанна Ивановская.
Прежде всего, в этом году ее смогут оформить женщины 1967 года рождения в возрасте 59 лет и мужчины 1962 года рождения в возрасте 64 лет. При этом нужно иметь не менее 15 лет стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов. Заявления уже не нужны – при наличии оснований Социальный фонд назначит выплаты автоматически.
"В 2026 году размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составит 9 584 рубля. Стоимость индивидуального пенсионного коэффициента вырастет с 145,69 до 156,76 рублей", — рассказала Ивановская.
С 1 января страховые пенсии по старости как работающих, так и неработающих пенсионеров проиндексированы на 7,6%. Средний размер выплаты превысил 27 тысяч рублей в месяц. Индексация социальных пенсий и ряда других запланирована на 1 апреля, добавила финансист.
