Панде Катюше подарили санки из бамбука
Хорошие новости
 
16:48 04.01.2026 (обновлено: 17:03 04.01.2026)
Панде Катюше подарили санки из бамбука
Панде Катюше подарили санки из бамбука
Большой панде Катюше из Московского зоопарка подарили санки из бамбука, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада. РИА Новости, 04.01.2026
Панда Катюше играет с санками из бамбука
Панде Катюше подарили санки из бамбука, которые она с удовольствием попробовала на вкус. "Как раз по погоде – к огромному снегопаду, который так атмосферно выглядит на фоне панды", - говорится в сообщении Московского зоопарка.
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Большой панде Катюше из Московского зоопарка подарили санки из бамбука, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада.
На видео, опубликованном в Telegram-канале, Катюша с удовольствием и интересом открывает новогодние подарки на фоне атмосферного снегопада, а затем "пробует на вкус" подаренные санки.
"А Катюше подарили саночки. Как раз по погоде – к огромному снегопаду, который так атмосферно выглядит на фоне панды", - говорится в сообщении к видео.
В Московском зоопарке показали, как панда Катюша радуется выпавшему снегу
13 декабря 2025, 11:07
 
Хорошие новостиМосковский зоопаркСнегопад в МосквеПанда Катюша
 
 
