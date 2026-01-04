https://ria.ru/20260104/panda-2066365134.html
Панде Катюше подарили санки из бамбука
Большой панде Катюше из Московского зоопарка подарили санки из бамбука, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада. РИА Новости, 04.01.2026
Панде Катюше подарили санки из бамбука, которые она с удовольствием попробовала на вкус.
"Как раз по погоде – к огромному снегопаду, который так атмосферно выглядит на фоне панды", - говорится в сообщении Московского зоопарка.
Панде Катюше подарили санки из бамбука
