Председатель СБ ООН подтвердил проведение заседания по Венесуэле
00:17 04.01.2026 (обновлено: 01:45 04.01.2026)
Председатель СБ ООН подтвердил проведение заседания по Венесуэле
Председатель СБ ООН подтвердил проведение заседания по Венесуэле - РИА Новости, 04.01.2026
Председатель СБ ООН подтвердил проведение заседания по Венесуэле
Председательствующая в СБ ООН в январе миссия Сомали при Всемирной Организации подтвердила РИА Новости, что экстренное заседание Совета по Венесуэле состоится в РИА Новости, 04.01.2026
в мире
венесуэла
сша
россия
николас мадуро
дональд трамп
дмитрий полянский
оон
венесуэла
сша
россия
в мире, венесуэла, сша, россия, николас мадуро, дональд трамп, дмитрий полянский, оон
В мире, Венесуэла, США, Россия, Николас Мадуро, Дональд Трамп, Дмитрий Полянский, ООН, Совет Безопасности ООН, ОБСЕ, Удары США по Венесуэле
Председатель СБ ООН подтвердил проведение заседания по Венесуэле

Сомали подтвердила проведение заседания СБ ООН по Венесуэле 5 января

© AP Photo / Eduardo MunozЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© AP Photo / Eduardo Munoz
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 4 янв – РИА Новости. Председательствующая в СБ ООН в январе миссия Сомали при Всемирной Организации подтвердила РИА Новости, что экстренное заседание Совета по Венесуэле состоится в понедельник, 5 января.
Ранее об этом сообщал постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Заседание запросила сама Венесуэла.
Политолог назвал главную цель США в Венесуэле
Вчера, 23:45
Политолог назвал главную цель США в Венесуэле
Вчера, 23:45
"Председательство намеревается провести экстренное заседание в понедельник в 10.00 (18.00 мск – ред.)", – сказали агентству в сомалийском постпредстве.
Президент США Дональд Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.
Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
Вэнса не было с Трампом во время операции в Венесуэле, заявила журналист
Вчера, 23:56
Вэнса не было с Трампом во время операции в Венесуэле, заявила журналист
Вчера, 23:56
 
В миреВенесуэлаСШАРоссияНиколас МадуроДональд ТрампДмитрий ПолянскийООНСовет Безопасности ООНОБСЕУдары США по Венесуэле
 
 
