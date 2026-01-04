Председатель СБ ООН подтвердил проведение заседания по Венесуэле

ООН, 4 янв – РИА Новости. Председательствующая в СБ ООН в январе миссия Сомали при Всемирной Организации подтвердила РИА Новости, что экстренное заседание Совета по Венесуэле состоится в понедельник, 5 января.

Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.