https://ria.ru/20260104/ogranicheniya-2066313794.html
В аэропортах Саратова и Ярославля сняли ограничения на полеты
В аэропортах Саратова и Ярославля сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 04.01.2026
В аэропортах Саратова и Ярославля сняли ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропортах Саратова и Ярославля, сообщила Росавиация. РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T07:36:00+03:00
2026-01-04T07:36:00+03:00
2026-01-04T07:36:00+03:00
саратов
ярославль
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
туношна
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939315596_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_bb3c67e3889ab9a78c03a0db726a0235.jpg
https://ria.ru/20260104/ogranicheniya-2066301638.html
саратов
ярославль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939315596_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_25995c9d6fdba4fae667695a9bf3681e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саратов, ярославль, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), туношна
Саратов, Ярославль, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Туношна
В аэропортах Саратова и Ярославля сняли ограничения на полеты
Росавиация: в аэропортах Саратова и Ярославля сняли ограничения на полеты