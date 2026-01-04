https://ria.ru/20260104/obstrel-2066289839.html
Украинские войска за сутки ни разу не обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки ни разу не обстреляли территорию ДНР
2026-01-04T00:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
украина
донецкая народная республика
украина
