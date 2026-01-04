Рейтинг@Mail.ru
Никарагуа осудила атаку США на Венесуэлу - РИА Новости, 04.01.2026
01:01 04.01.2026
Никарагуа осудила атаку США на Венесуэлу
Никарагуа осудила атаку США на Венесуэлу
Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль заявил, что провел разговор с сопрезидентами Никарагуа, они осудили военную агрессию США.
2026-01-04T01:01:00+03:00
2026-01-04T01:01:00+03:00
в мире, никарагуа, венесуэла, сша, даниэль ортега, удары сша по венесуэле
В мире, Никарагуа, Венесуэла, США, Даниэль Ортега, Удары США по Венесуэле
Никарагуа осудила атаку США на Венесуэлу

Иван Хиль: Никарагуа осудила атаку США на Венесуэлу

Даниэль Ортега
Даниэль Ортега - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© AP Photo / Alfredo Zuniga
Даниэль Ортега. Архивное фото
КАРАКАС, 4 янв - РИА Новости. Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль заявил, что провел разговор с сопрезидентами Никарагуа, они осудили военную агрессию США.
"У нас состоялась плодотворная беседа, наполненная солидарностью, поддержкой и братством, с сопрезидентом Никарагуа, нашим братом Даниэлем Ортегой, и сопрезидентом Росарио Мурильо. Оба решительно осудили военную агрессию против Венесуэлы и выразили твердую приверженность защите нашей Родины и всего нашего региона, который сегодня и всегда будет суверенным, свободным и мирным", - написал министр в Telegram-канале.
