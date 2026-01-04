https://ria.ru/20260104/nikaragua-2066291160.html
Никарагуа осудила атаку США на Венесуэлу
Никарагуа осудила атаку США на Венесуэлу - РИА Новости, 04.01.2026
Никарагуа осудила атаку США на Венесуэлу
Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль заявил, что провел разговор с сопрезидентами Никарагуа, они осудили военную агрессию США. РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T01:01:00+03:00
2026-01-04T01:01:00+03:00
2026-01-04T01:01:00+03:00
в мире
никарагуа
венесуэла
сша
даниэль ортега
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1786959265_0:96:2907:1731_1920x0_80_0_0_dae11564d8a026f63eac846f21a347c7.jpg
https://ria.ru/20260104/ssha-2066290468.html
никарагуа
венесуэла
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1786959265_0:0:2697:2022_1920x0_80_0_0_4aae5bbe6506e2251e301f5dd26191f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, никарагуа, венесуэла, сша, даниэль ортега, удары сша по венесуэле
В мире, Никарагуа, Венесуэла, США, Даниэль Ортега, Удары США по Венесуэле
Никарагуа осудила атаку США на Венесуэлу
Иван Хиль: Никарагуа осудила атаку США на Венесуэлу