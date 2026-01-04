Рейтинг@Mail.ru
В крови у трех исполнителей теракта в "Крокусе" нашли наркотики - РИА Новости, 04.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:32 04.01.2026
https://ria.ru/20260104/narkotiki-2066324968.html
В крови у трех исполнителей теракта в "Крокусе" нашли наркотики
В крови у трех исполнителей теракта в "Крокусе" нашли наркотики - РИА Новости, 04.01.2026
В крови у трех исполнителей теракта в "Крокусе" нашли наркотики
Наркотики в крови обнаружили у трех исполнителей террористического акта в концертном зале "Крокус сити холл", у четвертого их сообщника Шамсидина Фаридуни... РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T10:32:00+03:00
2026-01-04T10:32:00+03:00
происшествия
красногорск
крокус сити холл
московский городской суд
крокус
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/16/2006651476_0:0:3157:1775_1920x0_80_0_0_60c75eecdcba89ca811a449bf91c99f6.jpg
https://ria.ru/20250929/krokus-2045042072.html
https://ria.ru/20251215/terakt-2062228956.html
красногорск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/16/2006651476_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_618f7bfb3ffb421bfd0ab4cbd7510f37.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красногорск, крокус сити холл, московский городской суд, крокус
Происшествия, Красногорск, Крокус Сити Холл, Московский городской суд, Крокус
В крови у трех исполнителей теракта в "Крокусе" нашли наркотики

В крови у трех исполнителей теракта в "Крокус сити холл" нашли наркотики

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСгоревшее здание "Крокус Сити Холла"
Сгоревшее здание Крокус Сити Холла - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Сгоревшее здание "Крокус Сити Холла". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Наркотики в крови обнаружили у трех исполнителей террористического акта в концертном зале "Крокус сити холл", у четвертого их сообщника Шамсидина Фаридуни вещество не обнаружили, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
"У трех стрелков нашли наркотики в крови, но у Фаридуни не нашли. Точно не могу сказать, Фаридуни подливал им наркотики или нет. Они (сообщники Фаридуни - ред.), по их показаниям, пили желтоватую воду в бутылках. Скорее всего, Фаридуни им и подмешивал, больше некому", - сказал собеседник агентства.
Фигуранты по делу о теракте в Крокус Сити Холле Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Потерпевшие рассказали, что выкрикивали исполнители теракта в "Крокусе"
29 сентября 2025, 10:12
Второй западный окружной военный суд в начале августа 2025 года в выездном формате в здании Мосгорсуда начал рассматривать уголовное дело о теракте в "Крокусе" по существу, вскоре процесс был закрыт от публики по ходатайству прокурора, сославшегося на необходимость обеспечить безопасность участников процесса.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около шести миллиардов рублей.
На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.
Заседание суда по делу о теракте в концертном зале Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Один из фигурантов дела о теракте в "Крокусе" дал первые показания в суде
15 декабря 2025, 20:10
 
ПроисшествияКрасногорскКрокус Сити ХоллМосковский городской судКрокус
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала