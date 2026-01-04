В крови у трех исполнителей теракта в "Крокусе" нашли наркотики

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Наркотики в крови обнаружили у трех исполнителей террористического акта в концертном зале "Крокус сити холл", у четвертого их сообщника Шамсидина Фаридуни вещество не обнаружили, сообщил РИА Новости один из участников процесса.

"У трех стрелков нашли наркотики в крови, но у Фаридуни не нашли. Точно не могу сказать, Фаридуни подливал им наркотики или нет. Они (сообщники Фаридуни - ред.), по их показаниям, пили желтоватую воду в бутылках. Скорее всего, Фаридуни им и подмешивал, больше некому", - сказал собеседник агентства.