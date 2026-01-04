https://ria.ru/20260104/narkotiki-2066324968.html
В крови у трех исполнителей теракта в "Крокусе" нашли наркотики
В крови у трех исполнителей теракта в "Крокусе" нашли наркотики
В крови у трех исполнителей теракта в "Крокусе" нашли наркотики
Наркотики в крови обнаружили у трех исполнителей террористического акта в концертном зале "Крокус сити холл", у четвертого их сообщника Шамсидина Фаридуни... РИА Новости, 04.01.2026
Красногорск
В крови у трех исполнителей теракта в "Крокусе" нашли наркотики
В крови у трех исполнителей теракта в "Крокус сити холл" нашли наркотики
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Наркотики в крови обнаружили у трех исполнителей террористического акта в концертном зале "Крокус сити холл", у четвертого их сообщника Шамсидина Фаридуни вещество не обнаружили, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
"У трех стрелков нашли наркотики в крови, но у Фаридуни не нашли. Точно не могу сказать, Фаридуни подливал им наркотики или нет. Они (сообщники Фаридуни - ред.), по их показаниям, пили желтоватую воду в бутылках. Скорее всего, Фаридуни им и подмешивал, больше некому", - сказал собеседник агентства.
Второй западный окружной военный суд в начале августа 2025 года в выездном формате в здании Мосгорсуда
начал рассматривать уголовное дело о теракте в "Крокусе
" по существу, вскоре процесс был закрыт от публики по ходатайству прокурора, сославшегося на необходимость обеспечить безопасность участников процесса.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл
" в подмосковном Красногорске
произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК
, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около шести миллиардов рублей.
На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.