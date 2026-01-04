МИД Намибии заявил о неизменной дружбе с Венесуэлой

ПРЕТОРИЯ, 4 янв - РИА Новости. Намибия после военной операции США в Каракасе подтвердила "неизменную дружбу" с Венесуэлой, основанную на общей истории антиколониальной борьбы, говорится в опубликованном заявлении МИД африканской страны.

« "Намибия подтверждает неизменную дружбу, солидарность и сотрудничество с Венесуэлой , основанные на общей истории антиколониальной борьбы ради самоопределения и независимости", - сказано в заявлении МИД Намибии , опубликованном в соцсети X.

В ведомстве сообщили, что с огромным потрясением узнали о захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены.

Намибия также указала, что операция США стала нарушением суверенитета Венесуэлы и международного права. В связи с нынешней ситуацией Намибия поддерживает проведение сессии Совета безопасности ООН , сказано в заявлении.

Президент США Дональд Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.

Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.

Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН.

МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.

Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу. В МИД КНР подчеркнули, что действия США нарушают международное право и основные нормы международных отношений, а также противоречат целям и принципам Устава ООН.