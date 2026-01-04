https://ria.ru/20260104/namibija-2066402778.html
МИД Намибии заявил о неизменной дружбе с Венесуэлой
МИД Намибии заявил о неизменной дружбе с Венесуэлой - РИА Новости, 04.01.2026
МИД Намибии заявил о неизменной дружбе с Венесуэлой
Намибия после военной операции США в Каракасе подтвердила "неизменную дружбу" с Венесуэлой, основанную на общей истории антиколониальной борьбы, говорится в... РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T21:56:00+03:00
2026-01-04T21:56:00+03:00
2026-01-04T21:56:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
каракас
николас мадуро
дональд трамп
силия флорес
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062830647_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_ba15167c116ef5a0feb8dc428dbbbb50.jpg
https://ria.ru/20260104/tramp-2066295740.html
https://ria.ru/20260104/ssha-2066309276.html
https://ria.ru/20260104/venesuela-2066345221.html
венесуэла
сша
каракас
намибия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062830647_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_1fd9801d1fb4cf76ec40fa4c1be0f36c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венесуэла, сша, каракас, николас мадуро, дональд трамп, силия флорес, оон, мид кнр, удары сша по венесуэле, намибия
В мире, Венесуэла, США, Каракас, Николас Мадуро, Дональд Трамп, Силия Флорес, ООН, МИД КНР, Удары США по Венесуэле, Намибия
МИД Намибии заявил о неизменной дружбе с Венесуэлой
МИД Намибии после операции США подтвердил неизменную дружбу с Венесуэлой
ПРЕТОРИЯ, 4 янв - РИА Новости. Намибия после военной операции США в Каракасе подтвердила "неизменную дружбу" с Венесуэлой, основанную на общей истории антиколониальной борьбы, говорится в опубликованном заявлении МИД африканской страны.
«
"Намибия подтверждает неизменную дружбу, солидарность и сотрудничество с Венесуэлой
, основанные на общей истории антиколониальной борьбы ради самоопределения и независимости", - сказано в заявлении МИД Намибии
, опубликованном в соцсети X.
В ведомстве сообщили, что с огромным потрясением узнали о захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро
и его жены.
Намибия также указала, что операция США
стала нарушением суверенитета Венесуэлы и международного права. В связи с нынешней ситуацией Намибия поддерживает проведение сессии Совета безопасности ООН
, сказано в заявлении.
Президент США Дональд Трамп
3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес
были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе
и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.
Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва
заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
В Пекине
вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу. В МИД КНР
подчеркнули, что действия США нарушают международное право и основные нормы международных отношений, а также противоречат целям и принципам Устава ООН.
МИД КНДР
тоже решительно осудил насилие США в отношении Венесуэлы, расценил действия Вашингтона как грубое нарушение суверенитета и международного права.