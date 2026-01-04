Рейтинг@Mail.ru
МИД Намибии заявил о неизменной дружбе с Венесуэлой - РИА Новости, 04.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:56 04.01.2026
https://ria.ru/20260104/namibija-2066402778.html
МИД Намибии заявил о неизменной дружбе с Венесуэлой
МИД Намибии заявил о неизменной дружбе с Венесуэлой - РИА Новости, 04.01.2026
МИД Намибии заявил о неизменной дружбе с Венесуэлой
Намибия после военной операции США в Каракасе подтвердила "неизменную дружбу" с Венесуэлой, основанную на общей истории антиколониальной борьбы, говорится в... РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T21:56:00+03:00
2026-01-04T21:56:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
каракас
николас мадуро
дональд трамп
силия флорес
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062830647_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_ba15167c116ef5a0feb8dc428dbbbb50.jpg
https://ria.ru/20260104/tramp-2066295740.html
https://ria.ru/20260104/ssha-2066309276.html
https://ria.ru/20260104/venesuela-2066345221.html
венесуэла
сша
каракас
намибия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062830647_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_1fd9801d1fb4cf76ec40fa4c1be0f36c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, каракас, николас мадуро, дональд трамп, силия флорес, оон, мид кнр, удары сша по венесуэле, намибия
В мире, Венесуэла, США, Каракас, Николас Мадуро, Дональд Трамп, Силия Флорес, ООН, МИД КНР, Удары США по Венесуэле, Намибия
МИД Намибии заявил о неизменной дружбе с Венесуэлой

МИД Намибии после операции США подтвердил неизменную дружбу с Венесуэлой

© AP Photo / Ariana CubillosЛа-Гуайра, Венесуэла
Ла-Гуайра, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© AP Photo / Ariana Cubillos
Ла-Гуайра, Венесуэла. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПРЕТОРИЯ, 4 янв - РИА Новости. Намибия после военной операции США в Каракасе подтвердила "неизменную дружбу" с Венесуэлой, основанную на общей истории антиколониальной борьбы, говорится в опубликованном заявлении МИД африканской страны.
«
"Намибия подтверждает неизменную дружбу, солидарность и сотрудничество с Венесуэлой, основанные на общей истории антиколониальной борьбы ради самоопределения и независимости", - сказано в заявлении МИД Намибии, опубликованном в соцсети X.
Президент США Дональд Трамп проводит пресс-конференцию после удара США по Венесуэле - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
"Никаких игр": Белый дом опубликовал нецензурный постер с Трампом
Вчера, 01:52
В ведомстве сообщили, что с огромным потрясением узнали о захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены.
Намибия также указала, что операция США стала нарушением суверенитета Венесуэлы и международного права. В связи с нынешней ситуацией Намибия поддерживает проведение сессии Совета безопасности ООН, сказано в заявлении.
Президент США Дональд Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Эксперт из КНР оценил значение операции США в Венесуэле
Вчера, 06:29
Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу. В МИД КНР подчеркнули, что действия США нарушают международное право и основные нормы международных отношений, а также противоречат целям и принципам Устава ООН.
МИД КНДР тоже решительно осудил насилие США в отношении Венесуэлы, расценил действия Вашингтона как грубое нарушение суверенитета и международного права.
Венесуэльские военные - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
NYT узнала, почему Трамп хотел провести захват Мадуро в праздники
Вчера, 14:26
 
В миреВенесуэлаСШАКаракасНиколас МадуроДональд ТрампСилия ФлоресООНМИД КНРУдары США по ВенесуэлеНамибия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала