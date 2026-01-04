Рейтинг@Mail.ru
В МВД рассказали, какие личные данные нельзя передавать незнакомцам
17:39 04.01.2026 (обновлено: 00:56 05.01.2026)
В МВД рассказали, какие личные данные нельзя передавать незнакомцам
В МВД рассказали, какие личные данные нельзя передавать незнакомцам
Гражданам категорически нельзя сообщать незнакомцам паспортные данные, СНИЛС, а также комбинации имени и даты рождения, которые злоумышленники могут... РИА Новости, 05.01.2026
общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), новый год
В МВД рассказали, какие личные данные нельзя передавать незнакомцам

В МВД предупредили, что незнакомцам нельзя передавать данные паспорта и СНИЛС

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Гражданам категорически нельзя сообщать незнакомцам паспортные данные, СНИЛС, а также комбинации имени и даты рождения, которые злоумышленники могут использовать для подбора пароля и кражи данных, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
В управлении рассказали, что раскрытие некоторых данных, даже по ошибке, может привести к утечке персональной информации, краже денег или использованию личности.
"Нельзя передавать: Документы: паспорт, ИНН, СНИЛС. Фотография паспорта в ответ на просьбу "подтвердить личность" — прямой путь к краже", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Также в ведомстве отметили, что нельзя предавать коды доступа - любые одноразовые пароли из смс- или push-уведомлений.
"Ваша жизнь: ваш адрес, местоположение в реальном времени, маршруты, номера близких. Особенно в открытых профилях. Это знание — сила против вас. Комбинации: ваше имя + дата рождения + телефон — уже достаточно, чтобы подобрать пароль, войти в вашу почту или оформить на вас кредит", - добавили в ведомстве.
Также в управлении напомнили главное правило - настоящие службы безопасности никогда не просят отправить код, фото документа или данные "для защиты".
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
В МВД рассказали о схеме мошенничества под видом звонка от бухгалтера
2 ноября 2025, 18:52
 
