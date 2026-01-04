Рейтинг@Mail.ru
МВД назвало возможную причину взрыва газа в жилом доме в Первоуральске - РИА Новости, 04.01.2026
16:46 04.01.2026
МВД назвало возможную причину взрыва газа в жилом доме в Первоуральске
Взрыв газа с последующим возгоранием в четырехэтажке в Первоуральске Свердловской области произошел с большей долей вероятности из-за нарушений правил техники... РИА Новости, 04.01.2026
происшествия
первоуральск
свердловская область
валерий горелых
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
первоуральск
свердловская область
происшествия, первоуральск, свердловская область, валерий горелых, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Первоуральск, Свердловская область, Валерий Горелых, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
© Фото : соцсетиПожар из-за взрыва газа в жилом доме в Первоуральске
Пожар из-за взрыва газа в жилом доме в Первоуральске - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© Фото : соцсети
Пожар из-за взрыва газа в жилом доме в Первоуральске
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 янв – РИА Новости. Взрыв газа с последующим возгоранием в четырехэтажке в Первоуральске Свердловской области произошел с большей долей вероятности из-за нарушений правил техники безопасности при обращении с газовым оборудованием, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
"С большой долей вероятности данный инцидент произошел из-за нарушений правил техники безопасности при обращении с газовым оборудованием", – сказал Горелых.
"Данное ЧП не носит криминальный характер", – уточнил также собеседник агентства.
Как информировала пресс-служба регионального главка МЧС, взрыв с последующим возгоранием произошел в квартире четырехэтажки в Первоуральске в воскресенье, всего огонь охватил три квартиры. Пожарные спасли двух человек, пять жильцов эвакуировались самостоятельно, предварительно, пострадал один человек, отмечали в ведомстве.
Открытое горение ликвидировано на 35 квадратных метрах, позднее сообщили в ГУ МЧС.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
В Первоуральске трех человек доставили в больницу после взрыва газа
Вчера, 15:41
 
ПроисшествияПервоуральскСвердловская областьВалерий ГорелыхМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Заголовок открываемого материала