МВД назвало возможную причину взрыва газа в жилом доме в Первоуральске

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 янв – РИА Новости. Взрыв газа с последующим возгоранием в четырехэтажке в Первоуральске Свердловской области произошел с большей долей вероятности из-за нарушений правил техники безопасности при обращении с газовым оборудованием, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.