МВД назвало возможную причину взрыва газа в жилом доме в Первоуральске
МВД назвало возможную причину взрыва газа в жилом доме в Первоуральске
Взрыв газа с последующим возгоранием в четырехэтажке в Первоуральске Свердловской области произошел с большей долей вероятности из-за нарушений правил техники... РИА Новости, 04.01.2026
первоуральск
свердловская область
МВД назвало возможную причину взрыва газа в жилом доме в Первоуральске
МВД: взрыв газа и пожар в Первоуральске мог произойти из-за нарушений правил