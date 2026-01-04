https://ria.ru/20260104/murashko-2066324110.html
Мурашко подарил школьнице из Москвы комплект книг по биологии
Мурашко подарил школьнице из Москвы комплект книг по биологии - РИА Новости, 04.01.2026
Мурашко подарил школьнице из Москвы комплект книг по биологии
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко подарил 15-летней Маргарите Пасечник из Москвы комплект книг по биологии, его вручил ректор Сеченовского... РИА Новости, 04.01.2026
Мурашко подарил школьнице из Москвы книги по биологии в рамках "Елки желаний"
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко подарил 15-летней Маргарите Пасечник из Москвы комплект книг по биологии, его вручил ректор Сеченовского университета Минздрава России Петр Глыбочко, сообщили в пресс-службе правительства.
Маргарита любит химию и биологию, мечтает стать врачом. Она является призером в конкурсе "Старт в науку" в секции микробиология, победителем в конкурсе "Старт в медицину" с проектом "Микробиологическая оценка медицинских подробностей поверхностей на присутствие патогенных организмов".
Школьница вместе с мамой Кристиной Кузьминой посетила в формате индивидуальной экскурсии научные лаборатории Сеченовского университета, там же ей передали подарок министра - комплект книг по биологии "Биология Campbell".
Всероссийская акция "Елка желаний
" – это ежегодная благотворительная акция, в которой неравнодушные люди дарят подарки и исполняют желания тех, кто нуждается в помощи. Акция организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". В 2018 году проект вошел в президентскую платформу "Россия – страна возможностей" и приобрел статус федерального.