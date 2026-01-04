Рейтинг@Mail.ru
Мурашко подарил школьнице из Москвы комплект книг по биологии
10:12 04.01.2026 (обновлено: 10:16 04.01.2026)
Мурашко подарил школьнице из Москвы комплект книг по биологии
Мурашко подарил школьнице из Москвы комплект книг по биологии - РИА Новости, 04.01.2026
Мурашко подарил школьнице из Москвы комплект книг по биологии
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко подарил 15-летней Маргарите Пасечник из Москвы комплект книг по биологии, его вручил ректор Сеченовского... РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T10:12:00+03:00
2026-01-04T10:16:00+03:00
общество
россия
москва
михаил мурашко
петр глыбочко
елка желаний
общество, россия, москва, михаил мурашко, петр глыбочко, елка желаний
Общество, Россия, Москва, Михаил Мурашко, Петр Глыбочко, Елка желаний
Мурашко подарил школьнице из Москвы комплект книг по биологии

Мурашко подарил школьнице из Москвы книги по биологии в рамках "Елки желаний"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко принимает участие во всероссийской новогодней благотворительной акции "Елка желаний"
Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко принимает участие во всероссийской новогодней благотворительной акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко принимает участие во всероссийской новогодней благотворительной акции "Елка желаний"
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко подарил 15-летней Маргарите Пасечник из Москвы комплект книг по биологии, его вручил ректор Сеченовского университета Минздрава России Петр Глыбочко, сообщили в пресс-службе правительства.
Маргарита любит химию и биологию, мечтает стать врачом. Она является призером в конкурсе "Старт в науку" в секции микробиология, победителем в конкурсе "Старт в медицину" с проектом "Микробиологическая оценка медицинских подробностей поверхностей на присутствие патогенных организмов".
Школьница вместе с мамой Кристиной Кузьминой посетила в формате индивидуальной экскурсии научные лаборатории Сеченовского университета, там же ей передали подарок министра - комплект книг по биологии "Биология Campbell".
Всероссийская акция "Елка желаний" – это ежегодная благотворительная акция, в которой неравнодушные люди дарят подарки и исполняют желания тех, кто нуждается в помощи. Акция организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". В 2018 году проект вошел в президентскую платформу "Россия – страна возможностей" и приобрел статус федерального.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов принимает участие во всероссийской благотворительной акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Кравцов исполнил мечту 11-летнего мальчика в рамках "Елки желаний"
2 января, 13:16
 
ОбществоРоссияМоскваМихаил МурашкоПетр ГлыбочкоЕлка желаний
 
 
