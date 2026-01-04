Мурашко подарил школьнице из Москвы комплект книг по биологии

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко подарил 15-летней Маргарите Пасечник из Москвы комплект книг по биологии, его вручил ректор Сеченовского университета Минздрава России Петр Глыбочко, сообщили в пресс-службе правительства.

Маргарита любит химию и биологию, мечтает стать врачом. Она является призером в конкурсе "Старт в науку" в секции микробиология, победителем в конкурсе "Старт в медицину" с проектом "Микробиологическая оценка медицинских подробностей поверхностей на присутствие патогенных организмов".

Школьница вместе с мамой Кристиной Кузьминой посетила в формате индивидуальной экскурсии научные лаборатории Сеченовского университета, там же ей передали подарок министра - комплект книг по биологии "Биология Campbell".