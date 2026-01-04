В МТС рассказали о новой схеме мошенничества с новогодними подарками

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Мошенники от лица сотрудников крупных ритейлеров предлагают россиянам невыкупленные новогодние подарки по низкой цене, которые якобы не забрали предыдущие покупатели, рассказали РИА Новости в сервисе МТС "Защитник".

"Эксперты зафиксировали новую схему мошенничества, которая активизировалась в течение новогодних праздников. Злоумышленники, представляясь сотрудниками крупных розничных сетей, предлагают гражданам выкупить по сниженной стоимости "новогодние подарки", которые якобы не были забраны предыдущими покупателями", - сообщили аналитики.

Отмечается, что среди предложенных вариантов различная бытовая техника, ноутбуки, смартфоны и другие ценные товары. Цель звонка - под предлогом предварительного бронирования заказа получить код для списания средств с банковской карты жертвы.

По словам специалистов, россиян пытаются обмануть, используя доверие к известным брендам и создавая ощущение выгодной сделки. Для оформления предварительной "брони" аферисты просят продиктовать код из смс, который приходит на телефон жертвы в виде якобы "кода подтверждения заказа".