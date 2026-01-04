Рейтинг@Mail.ru
В МТС рассказали о новой схеме мошенничества с новогодними подарками
04.01.2026
В МТС рассказали о новой схеме мошенничества с новогодними подарками
Мошенники от лица сотрудников крупных ритейлеров предлагают россиянам невыкупленные новогодние подарки по низкой цене, которые якобы не забрали предыдущие... РИА Новости, 04.01.2026
общество
мтс
новый год
https://ria.ru/20251204/moshenniki-2059666580.html
общество, мтс, новый год
Общество, МТС, Новый год
В МТС рассказали о новой схеме мошенничества с новогодними подарками

РИА Новости: мошенники предлагают россиянам невыкупленные новогодние подарки

Девушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© Depositphotos.com / leungchopan
Девушка со смартфоном и банковской картой. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Мошенники от лица сотрудников крупных ритейлеров предлагают россиянам невыкупленные новогодние подарки по низкой цене, которые якобы не забрали предыдущие покупатели, рассказали РИА Новости в сервисе МТС "Защитник".
"Эксперты зафиксировали новую схему мошенничества, которая активизировалась в течение новогодних праздников. Злоумышленники, представляясь сотрудниками крупных розничных сетей, предлагают гражданам выкупить по сниженной стоимости "новогодние подарки", которые якобы не были забраны предыдущими покупателями", - сообщили аналитики.
Отмечается, что среди предложенных вариантов различная бытовая техника, ноутбуки, смартфоны и другие ценные товары. Цель звонка - под предлогом предварительного бронирования заказа получить код для списания средств с банковской карты жертвы.
По словам специалистов, россиян пытаются обмануть, используя доверие к известным брендам и создавая ощущение выгодной сделки. Для оформления предварительной "брони" аферисты просят продиктовать код из смс, который приходит на телефон жертвы в виде якобы "кода подтверждения заказа".
Данная схема использует как ожидания людей, связанные с потенциальными постновогодними распродажами, так и их доверие к крупным и известным компаниям. Мошенники создают правдоподобный сценарий, оперируя деталями, которые сложно быстро проверить, пояснили в сервисе.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Мошенники стали использовать новый способ сбора данных россиян
4 декабря 2025, 02:54
 
ОбществоМТСНовый год
 
 
