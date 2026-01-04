https://ria.ru/20260104/moskva-2066386362.html
Эксперты рассказали, сколько москвичи платят за гирлянду на елке дома
Эксперты рассказали, сколько москвичи платят за гирлянду на елке дома - РИА Новости, 04.01.2026
Эксперты рассказали, сколько москвичи платят за гирлянду на елке дома
Москвичи платят за круглосуточную работу гирлянды на елке от 35 до 250 рублей в месяц в зависимости от типа лампочек
москва
Эксперты рассказали, сколько москвичи платят за гирлянду на елке дома
РИА Новости: москвичи платят за работу гирлянды на елке от 35 до 250 руб в месяц
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости.
Москвичи платят за круглосуточную работу гирлянды на елке от 35 до 250 рублей в месяц в зависимости от типа лампочек, рассказали
РИА Новости в сети инновационных научно-образовательных центров Energynet.LAB.
"Современная светодиодная (LED) гирлянда потребляет мизерное количество энергии - около 5-7 Ватт (в час - ред.). За месяц набежит всего 5 кВт.ч. По нынешним московским тарифам (в среднем 7 рублей за кВт.ч) это обойдется всего в 35 рублей", - рассказали эксперты.
А если гирлянда старого образца (с лампами накаливания), она потребляет ощутимо больше - около 50 Ватт в час.
"За месяц это уже 36 кВт.ч, что в деньгах выйдет порядка 250 рублей", - добавили в Energynet.
Таким образом, круглосуточная работа гирлянды не ударит по бюджету - при условии правильного выбора украшения, заключили в Energynet.
Расчеты проводились за полный месяц (30 дней) в круглосуточном режиме работы гирлянды без учета разницы между дневным, ночным или одноставочным тарифом.