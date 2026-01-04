Рейтинг@Mail.ru
Эксперты рассказали, сколько москвичи платят за гирлянду на елке дома - РИА Новости, 04.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:30 04.01.2026 (обновлено: 19:39 04.01.2026)
https://ria.ru/20260104/moskva-2066386362.html
Эксперты рассказали, сколько москвичи платят за гирлянду на елке дома
Эксперты рассказали, сколько москвичи платят за гирлянду на елке дома - РИА Новости, 04.01.2026
Эксперты рассказали, сколько москвичи платят за гирлянду на елке дома
Москвичи платят за круглосуточную работу гирлянды на елке от 35 до 250 рублей в месяц в зависимости от типа лампочек, рассказали РИА Новости в сети... РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T11:30:00+03:00
2026-01-04T19:39:00+03:00
экономика
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060886900_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6388e79e445063ba863a64d6f6f29a2b.jpg
https://ria.ru/20251213/shtraf-2061787749.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060886900_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_32f1de94dd9d6b7169dc1fe75cca48c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, москва
Экономика, Москва
Эксперты рассказали, сколько москвичи платят за гирлянду на елке дома

РИА Новости: москвичи платят за работу гирлянды на елке от 35 до 250 руб в месяц

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкНовогодние украшения
Новогодние украшения - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Новогодние украшения. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Москвичи платят за круглосуточную работу гирлянды на елке от 35 до 250 рублей в месяц в зависимости от типа лампочек, рассказали РИА Новости в сети инновационных научно-образовательных центров Energynet.LAB.
"Современная светодиодная (LED) гирлянда потребляет мизерное количество энергии - около 5-7 Ватт (в час - ред.). За месяц набежит всего 5 кВт.ч. По нынешним московским тарифам (в среднем 7 рублей за кВт.ч) это обойдется всего в 35 рублей", - рассказали эксперты.
А если гирлянда старого образца (с лампами накаливания), она потребляет ощутимо больше - около 50 Ватт в час.
"За месяц это уже 36 кВт.ч, что в деньгах выйдет порядка 250 рублей", - добавили в Energynet.
Таким образом, круглосуточная работа гирлянды не ударит по бюджету - при условии правильного выбора украшения, заключили в Energynet.
Расчеты проводились за полный месяц (30 дней) в круглосуточном режиме работы гирлянды без учета разницы между дневным, ночным или одноставочным тарифом.
Новогодняя гирлянда - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
В ОП напомнили о штрафах за размещение гирлянды на фасадах
13 декабря 2025, 03:30
 
ЭкономикаМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала