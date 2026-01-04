Рейтинг@Mail.ru
В московских аэропортах задержали более ста рейсов на фоне ограничений - РИА Новости, 04.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:33 04.01.2026
https://ria.ru/20260104/moskva-2066378485.html
В московских аэропортах задержали более ста рейсов на фоне ограничений
В московских аэропортах задержали более ста рейсов на фоне ограничений - РИА Новости, 04.01.2026
В московских аэропортах задержали более ста рейсов на фоне ограничений
Более 100 рейсов задерживается в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" на фоне введения временных ограничений, по меньшей мере три рейса отменено,... РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T18:33:00+03:00
2026-01-04T18:33:00+03:00
домодедово (аэропорт)
новый год
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999123275_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3c3edc96f0ee96149fc238557b74db07.jpg
https://ria.ru/20260104/pvo-2066359966.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999123275_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d339502540d525ab5e8cbb2d8ab0291d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
домодедово (аэропорт), новый год, происшествия
Домодедово (аэропорт), Новый год, Происшествия
В московских аэропортах задержали более ста рейсов на фоне ограничений

РИА Новости: более ста рейсов задерживаются в московских аэропортах

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПассажиры в терминале аэропорта Домодедово
Пассажиры в терминале аэропорта Домодедово - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Пассажиры в терминале аэропорта Домодедово. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Более 100 рейсов задерживается в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" на фоне введения временных ограничений, по меньшей мере три рейса отменено, выяснил корреспондент РИА Новости на основе данных онлайн-табло.
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов были введены во "Внуково", "Домодедово" и "Жуковском" вечером 4 января. По состоянию на 18.10 мск ограничения в "Жуковском" сняты, а "Внуково" и "Домодедово" принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.
Большая часть задержек не превышает двух часов. Свыше половины задержанных рейсов приходится на аэропорт "Внуково", в "Жуковском" задержано всего по три рейса на прилет и вылет.
Военнослужащие на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Силы ПВО отражают атаку беспилотников на Москву
Вчера, 16:18
 
Домодедово (аэропорт)Новый годПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала