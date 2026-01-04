В московских аэропортах задержали более ста рейсов на фоне ограничений

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Более 100 рейсов задерживается в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" на фоне введения временных ограничений, по меньшей мере три рейса отменено, выяснил корреспондент РИА Новости на основе данных онлайн-табло.

Большая часть задержек не превышает двух часов. Свыше половины задержанных рейсов приходится на аэропорт "Внуково", в "Жуковском" задержано всего по три рейса на прилет и вылет.